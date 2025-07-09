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Охота на гиганта: как люди могли уничтожать мегафауну ещё 33 000 лет назад

Люди могли появиться в Южной Америке на 10 000 лет раньше
2:36
Наука

На юге Уругвая археологи обнаружили пяточную кость гигантского наземного ленивца, чей возраст оценивается в 33 000 лет. Особенность находки — углубление, напоминающее ранение от оружия, нанесённое человеком.

Скелет огромного ленивца
Фото: www.flickr.com by Ryan Somma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Скелет огромного ленивца

Если гипотеза подтвердится, это станет самым ранним доказательством присутствия человека в Южной Америке, отодвигающим дату появления Homo sapiens на континенте почти на 10 000 лет раньше, чем принято считать.

Исследование кости показало:

Углубление конусообразной формы, диаметром около 2 см. Под микроскопом обнаружены параллельные бороздки и остатки органических волокон. Удар, вероятно, был нанесён копьём или дротиком с деревянным древком.

Такие повреждения сложно объяснить естественными причинами, и они поразительно совпадают с признаками ран, нанесённых оружием охотников.

На месте раскопок найдено более 40 костей, также несущих следы воздействия человека — резки, рубки, следы инструментов. Всё это говорит о систематической охоте на мегафауну, включая гигантских ленивцев, обитавших в Южной Америке до последнего ледникового максимума.

Предположительно, древние люди применяли композитное оружие — копья с наконечниками из дерева, кости или даже слоновой кости, что требует высокой технологичности для своего времени.

Находка в Уругвае ставит под сомнение классическую археологическую модель "Кловис первым", согласно которой первые люди прибыли в Америку около 13 000 лет назад.

Если возраст кости и характер травмы подтвердятся, это докажет, что волны миграции в Новый Свет начались гораздо раньше, возможно, ещё до последнего ледникового периода.

Это откроет новые горизонты в понимании: маршрутов миграции,
адаптации к новым условиям, взаимодействия человека с древней фауной.

Исследование только начинается. Учёные подчёркивают: необходимы дополнительные радиоуглеродные и микроморфологические анализы,
продолжаются раскопки и поиск новых артефактов — каменных орудий, остатков поселений, других костей, требуется независимая международная экспертиза, чтобы подтвердить выводы.

В любом случае находка уже меняет научную повестку. Это яркий пример того, как одно орудие и одна кость могут переписать целую главу истории человечества.

Уточнения

Мегатерии (лат. Megatherium, от др.-греч. μέγας θηρίον «огромный зверь») — вымерший род гигантских ленивцев, существовавший в плиоцене и плейстоцене от 5 млн до 12 тыс. лет назад на территории Южной и, отчасти, Северной Америки. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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