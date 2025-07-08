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Как меч рыцарского ордена оказался на дне реки: удивительная находка в Варшаве

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Во время отдыха у воды, спасаясь от жары, варшавский рыбак Анджей Корпикевич заметил что-то ржавое, торчащее из ила на бетонном притоке. Сначала он принял это за кусок арматуры, но после очистки от речных обитателей обнаружил на металле крест с треугольными окончаниями ветвей.

Рыбак ловит рыбу
Фото: Flickr by Nikolaj Potanin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыбак ловит рыбу

Поняв, что находка может быть исторически важной, он решил действовать осторожно. Корпикевич спрятал меч в траве и обратился за советом к другу-металлоискателю, который посоветовал не давать артефакту пересыхать. Рыбак намочил футболки и завернул в них меч, а сам переночевал в машине, чтобы обеспечить его безопасность. Утром он доставил находку в Варшавскую реставрацию памятников, пишет "Царьград".

Специалисты идентифицировали меч как средневековый, находящийся в отличном состоянии, с характерными чертами: шаровидным навершием и крестом-патте на гарде. Этот символ использовался известными рыцарскими ордена, такими как тамплиеры, но его точное значение на мече пока не установлено. Возможно, он был эмблемой ордена или клеймом мастера.

Сейчас меч находится в Государственном археологическом музее в Варшаве, где его консервация и анализ помогут установить его возраст, место изготовления и состав металла. Ученые планируют использовать современные методы, такие как рентгенография и металлография, чтобы разгадать тайны находки.

Представитель музея отметил, что находка Корпикевича — это редкая удача, и его действия по сохранению артефакта — образец правильного поведения при обнаружении исторических объектов. Музей будет информировать общественность о результатах исследований, а Анджей Корпикевич теперь стал частью истории своего города благодаря своей удивительной находке на берегу Вислы.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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