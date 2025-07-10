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Ограбленная гробница раскрыла страшную тайну: кем был волшебник, живший при фараонах в Египте

Археологи нашли в Саккаре гробницу царского врача и жреца Тети Неб Фу
4:09
Наука

В египетской Саккаре археологи сделали открытие, способное изменить наше понимание о медицине и магии в Древнем Египте. В южной части некрополя, который называли "городом мёртвых", найдена усыпальница Тети Неб Фу — царского врача, обладавшего не только медицинскими знаниями, но и считавшегося "волшебником".

Древний маг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний маг

Гробница, возраст которой оценивается более чем в 4000 лет, относится к эпохе правления фараона Пепи II. Её архитектура и оформление свидетельствуют: перед нами усыпальница крайне важной персоны. Это мастаба — характерная форма надгробий в виде прямоугольного сооружения с плоской крышей, типичная для высокопоставленных жителей Древнего Египта.

Между медициной и магией

Имя Тети Неб Фу (также упоминается как Тетинебефу) не просто сохранилось в надписях — археологи выяснили его специализацию. Он был царским дантистом, экспертом по лекарственным растениям и, как считают египтологи, жрецом богини Серкет.

Серкет — одна из богинь-хранительниц в египетском пантеоне, защищающая от укусов ядовитых существ. Такое посвящение означает, что Тети Неб Фу занимался лечением отравлений, знал противоядия и, возможно, практиковал ритуальные исцеления.

"В Древнем Египте врачевание нередко пересекалось с магией. Врачи, владеющие специальными заклинаниями и символическими предметами, считались "волшебниками"", — пояснил представитель египетского Министерства туризма и древностей.

Искусство и статус

Гробница, открытая в рамках франко-швейцарской археологической миссии, поразила исследователей своей сохранностью и художественным оформлением. Интерьер украшен яркими рельефами, изображающими сцены подношений и погребальных ритуалов. Особенно выделяется красиво расписанная "ложная дверь" — элемент, через который, по верованиям древних египтян, душа могла покидать гробницу и возвращаться обратно.

"Гробница украшена потрясающей резьбой и яркими произведениями искусства", — заявило Министерство туризма и древностей Египта.

Высокий уровень декора и титулы, упомянутые в надписях, указывают на статус Тети Неб Фу как одного из приближённых к двору специалистов. Его называли не только лекарем, но и главным дантистом и директором по лекарственным растениям.

Следы древнего преступления

Однако исследование усыпальницы выявило и трагическую деталь. Археологи обнаружили чёткие следы ограбления, совершённого в глубокой древности. К сожалению, это означает, что многие предметы, которые могли бы дополнить портрет этого загадочного человека, были утрачены навсегда.

Ограбления древних гробниц — не редкость. Особенно часто они происходили в смутные периоды, когда централизованная власть ослабевала. Даже усыпальницы таких высокопоставленных лиц, как Тети Неб Фу, не избежали судьбы быть разграбленными в поисках золота и ритуальных предметов.

Тем не менее, даже то, что сохранилось — рельефы, надписи и архитектура — даёт представление о том, какую роль играли врачи в обществе Древнего Египта. Это были не просто специалисты, это были люди, обладавшие тайным знанием, в равной степени ценившимся и при дворе, и в религиозной сфере.

Город мёртвых продолжает говорить

Саккара остаётся одним из важнейших археологических памятников Египта. Здесь находят не только гробницы фараонов и высокопоставленных чиновников, но и следы культурных, медицинских и религиозных традиций, уходящих корнями в далёкое прошлое.

Гробница Тети Неб Фу — не просто ещё одно захоронение. Это окно в эпоху, когда знания о травах сочетались с заклинаниями, а врач, исцеляя телесные болезни, мог считаться проводником воли богов.

Уточнения

Фарао́н — современное наименование правителей Древнего Египта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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