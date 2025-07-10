Золото на 17 миллиардов найдено на дне моря — теперь за него начнётся настоящая битва

Варгас Ариса: найденные у Колумбии сокровища принадлежали испанскому судну

4:26 Your browser does not support the audio element. Наука

На глубине 600 метров в Карибском море, у побережья Колумбии, исследователи обнаружили то, что называют самым ценным кораблекрушением в истории. Подтверждено: золотые монеты, поднятые со дна, действительно принадлежат затонувшему галеону "Сан-Хосе" — испанскому судну, исчезнувшему более 300 лет назад с невероятными сокровищами на борту.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Корабли в шторме

Согласно оценкам, на момент гибели в трюмах "Сан-Хосе" находилось до 200 тонн золота, серебра и драгоценных камней. Современная стоимость этого груза оценивается в колоссальные 17 миллиардов долларов. Именно находка монет помогла окончательно идентифицировать легендарное судно.

Монеты как исторический ключ

Археологи из Военно-морской школы Картахены и ВМС Колумбии использовали подводных роботов для обследования обломков. Монеты были обнаружены разбросанными среди останков корабля и подверглись тщательному изучению.

Как сообщается в журнале Antiquity, каждая монета имеет средний диаметр около 32,5 миллиметра и весит 27 граммов. На одной стороне изображён Иерусалимский крест — крупный центральный крест с четырьмя малыми, а также геральдический щит с замками и львами. На обратной стороне — так называемые "колонны Геркулеса", возвышающиеся над морскими волнами. Их сопровождает отметка монетного двора Лимы.

Некоторые экземпляры содержат индивидуальные знаки, в том числе клеймо специалиста, проверявшего чистоту золота в 1707 году.

"Эти монеты — результат ручной чеканки, они имеют неправильную форму. Такие деньги, известные как "macuquinas" по-испански и "cobs" по-английски, были основной валютой в Америке на протяжении двух столетий", — пояснила морской археолог Даниэла Варгас Ариса.

Исследователи также сопоставили изображения на монетах с архивными документами той эпохи, что помогло установить их происхождение. Благодаря высокому качеству подводных снимков удалось рассмотреть даже мельчайшие детали рельефа на золотых дисках.

Корабль, ставший символом сокровищ и споров

"Сан-Хосе" не был простым торговым судном. Он входил в состав военного флота, который направлялся из Картахены в Европу 8 июня 1708 года, во время войны за Испанское наследство. На подступах к берегам галеон был атакован британскими военными кораблями. После ожесточённой перестрелки судно взорвалось — по всей видимости, от детонации пороха на борту — и затонуло вместе со всеми сокровищами. Остальные испанские корабли успели укрыться в порту.

Обнаружение "Сан-Хосе" возродило старые споры о праве собственности на находку. Колумбия, на чьей территории были обнаружены обломки, хочет использовать часть сокровищ для финансирования их подъёма и консервации. Однако согласно местному законодательству, предметы, обладающие исторической ценностью, не подлежат продаже.

В то же время Испания настаивает, что галеон и всё, что на нём находилось, являются государственной собственностью, поскольку речь идет о военном корабле. Это утверждение основывается на международной конвенции ЮНЕСКО, гарантирующей право страны флага на обломки военных судов. Но Колумбия не подписывала этот договор, а критики утверждают, что он был создан в основном для защиты современных военных технологий, а не старинных сокровищ.

Будущее самого дорогого корабля

На данный момент "Сан-Хосе" остается на дне. Хотя судно пока не поднято полностью, его идентификация уже стала знаковым событием в морской археологии. Если удастся безопасно извлечь основные части корпуса и содержимое трюмов, это станет одним из крупнейших археологических проектов XXI века.

Остается открытым вопрос: кто получит контроль над этими богатствами — государство, ученые или частные инвесторы? Пока же уникальные монеты напоминают, насколько тесно переплетаются история, золото и человеческие амбиции.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

