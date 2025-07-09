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Мозг в ловушке за 15 секунд: почему зависимость от видео работает по тем же принципам, что наркотики

Зависимость от TikTok и Reels связана с импульсивным поведением — исследование
2:43
Наука

Вы не замечали, как один "короткий" ролик затягивает за собой целую ленту видео, и вот вы уже смотрите пятый подряд? Новое исследование показывает: увлечение TikTok, Reels и Shorts может быть не таким безобидным. Оно влияет не только на привычки, но и на структуру мозга.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

Что происходит в голове

Учёные протестировали 36 студентов и выявили: у тех, кто сильно зависим от коротких видео, мозг работает иначе. При выборе между безопасным и рискованным вариантом в финансовой игре такие участники действовали быстрее, но чаще шли на риск. Их решения оказывались менее продуманными.

Мозг перестраивается

Сканирование мозга выявило интересную картину:

  • Активность в зоне, отвечающей за саморефлексию и осознание последствий (прекунеус), снижалась.

  • А вот участки, связанные с автоматическими реакциями и движением (мозжечок и постцентральная извилина), наоборот, активизировались.

Это говорит о том, что поведение становится более импульсивным, а склонность к анализу снижается — и всё это из-за видео длиной в 15 секунд.

Почти как зависимость от наркотиков

Исследование также установило, что поведенческие изменения у "любителей коротких роликов" напоминают зависимость: азартные игры, вещества, всё то же самое.

  • Меньше страха перед потерями

  • Жажда немедленного удовольствия

  • Падение уровня самоконтроля

Нюансы исследования

Стоит помнить, что выборка была небольшой — всего 36 студентов, а игра — гипотетическая. Связи установлены, но причинно-следственных доказательств пока нет.

Тем не менее, исследователи считают это тревожным сигналом: популярность коротких видео среди молодёжи растёт, а последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто прокрастинация. Впереди — новые исследования и, возможно, создание программ профилактики.

Уточнения

Нейровизуализа́ция — общее название нескольких методов, позволяющих визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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