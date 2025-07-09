Мозг в ловушке за 15 секунд: почему зависимость от видео работает по тем же принципам, что наркотики

Вы не замечали, как один "короткий" ролик затягивает за собой целую ленту видео, и вот вы уже смотрите пятый подряд? Новое исследование показывает: увлечение TikTok, Reels и Shorts может быть не таким безобидным. Оно влияет не только на привычки, но и на структуру мозга.
Учёные протестировали 36 студентов и выявили: у тех, кто сильно зависим от коротких видео, мозг работает иначе. При выборе между безопасным и рискованным вариантом в финансовой игре такие участники действовали быстрее, но чаще шли на риск. Их решения оказывались менее продуманными.
Сканирование мозга выявило интересную картину:
Активность в зоне, отвечающей за саморефлексию и осознание последствий (прекунеус), снижалась.
А вот участки, связанные с автоматическими реакциями и движением (мозжечок и постцентральная извилина), наоборот, активизировались.
Это говорит о том, что поведение становится более импульсивным, а склонность к анализу снижается — и всё это из-за видео длиной в 15 секунд.
Исследование также установило, что поведенческие изменения у "любителей коротких роликов" напоминают зависимость: азартные игры, вещества, всё то же самое.
Меньше страха перед потерями
Жажда немедленного удовольствия
Падение уровня самоконтроля
Стоит помнить, что выборка была небольшой — всего 36 студентов, а игра — гипотетическая. Связи установлены, но причинно-следственных доказательств пока нет.
Тем не менее, исследователи считают это тревожным сигналом: популярность коротких видео среди молодёжи растёт, а последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто прокрастинация. Впереди — новые исследования и, возможно, создание программ профилактики.
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