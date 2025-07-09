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Если люди исчезнут, это существо захватит мир — и оно уже демонстрирует признаки разума

Профессор Уинтли: осьминоги обладают сознанием и способностью к обучению
4:39
Наука

Когда речь заходит о самых умных существах на планете, мы редко вспоминаем о тех, кто живет на дне океана, в щелях коралловых рифов и под камнями. Однако ученые все чаще признают: осьминоги обладают интеллектом, сравнимым с тем, что мы привыкли приписывать только млекопитающим.

Большая волна
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большая волна

Нейробиолог, профессор Университета Портсмута Грэм Уинтли отмечает, что осьминоги демонстрируют удивительную изобретательность, а их способность к решению задач, обучению и даже к проявлению эмоций поражает. Они умеют использовать инструменты, изучать поведение других животных и даже запоминать лица.

"Мы видим в них настоящую альтернативную форму разума — не похожую на человеческий, но при этом явно сознательную", — отметил профессор Грэм Уинтли.

Гибкость, которую невозможно превзойти

Осьминоги обладают уникальной нервной системой: большая часть их нейронов сосредоточена не в голове, а в щупальцах. Каждое из восьми щупалец действует почти как самостоятельный орган, способный принимать решения без участия мозга.

Это позволяет осьминогу буквально "думать руками". Он может одновременно управлять несколькими сложными задачами — например, удерживать добычу одной щупальцем, исследовать окружающую среду другим и при этом отступать в укрытие.

Умение скрываться и мимикрия

Невероятное мастерство маскировки делает осьминогов практически невидимыми. Они способны мгновенно менять цвет и текстуру кожи, сливаясь с фоном. В морской среде, полной хищников, это не просто способность — это вопрос выживания.

Но эта же способность свидетельствует о сложной нервной и сенсорной системе. Осьминог не только адаптирует свою внешность к окружающей среде — он "понимает", как он выглядит в глазах потенциального врага или добычи.

Есть ли у них сознание

Вопрос, обладаю ли осьминоги сознанием, долгое время оставался спорным. Но с развитием исследований ученые все чаще говорят о том, что эти существа переживают ощущения, обладают кратковременной и долговременной памятью, способны различать знакомых и незнакомцев.

Более того, эксперименты показали, что осьминоги могут страдать от скуки, раздражаться и даже играть. Они взаимодействуют с предметами, двигают их без явной цели, просто "из интереса".

"Это животные с очень сложной психикой. Они не просто реагируют — они анализируют", — подчеркнул профессор Грэм Уинтли.

Возможные преемники человечества

Пожалуй, самый интригующий вопрос, который поднимается в современных обсуждениях: могут ли осьминоги стать доминирующим видом на планете, если человечество исчезнет?

Профессор Уинтли считает, что при определённых условиях это возможно. Конечно, осьминоги живут недолго — в среднем от одного до двух лет. Но это не означает, что они не смогут развиваться дальше. При устойчивом изменении климата и условий среды эволюция может привести к появлению новых видов, более долговечных и социально организованных.

Почему осьминогам мешает вода

Главный барьер на пути к доминированию — морская среда обитания. На суше интеллект и способность к манипуляциям с объектами развиваются в условиях, где сложные лапы или руки дают конкурентное преимущество. В воде, где передвижение требует других форм тела и мышечной активности, путь развития интеллекта оказывается иным.

Тем не менее, осьминоги уже показали, что они умеют решать задачи, избегать ловушек, открывать банки и даже выбираться из аквариумов. Это говорит о зачатках сложного поведения, которое может стать основой будущей эволюции.

Угроза или надежда

Некоторые ученые с тревогой говорят о возможной "мозговой эволюции" подводных существ, включая осьминогов. Но на данный момент осьминоги остаются скорее объектом восхищения, чем опасений.

Они демонстрируют, что разум может развиваться параллельно, не повторяя человеческий путь. А значит, если люди исчезнут, природа может найти другой способ создать разумных существ — на этот раз с щупальцами вместо рук. Мы до сих пор недооцениваем их. Возможно, осьминоги — это не просто экзотика, а наш потенциальный преемник.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые — самый известный отряд головоногих моллюсков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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