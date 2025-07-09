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Под улицами Барселоны нашли корабль-призрак: он пролежал в земле полтысячи лет

В Барселоне нашли средневековое судно XV века на глубине 5 метров
4:02
Наука

На глубине пяти метров под улицами Барселоны археологи сделали редчайшее открытие — отлично сохранившееся деревянное судно, возраст которого оценивается в полтысячи лет. Раскопки велись на месте бывшего рыбного рынка, рядом с парком Сьютаделья, который сейчас перестраивают в исследовательский и научный центр. Именно здесь был найден загадочный корабль, получивший название "Сьютаделья I".

Шторм
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторм

Длина судна составляет около 10 метров, ширина — 3 метра. Его остов включает более 30 деревянных рёбер и, как минимум, семь досок обшивки — характерные черты каркасной конструкции, типичной для кораблей Средиземноморья позднего Средневековья. Археологи датируют находку XV или началом XVI века — временем, когда в Барселоне активно перестраивался берег: в 1439 году здесь появились первые искусственные доки.

Не шторм, а песок и время

По словам главного археолога проекта Сантьяго Паласиоса, такая находка — чрезвычайно редкое событие. Несмотря на то, что в те времена данная территория находилась под водой, учёные считают маловероятным, что судно затонуло в результате кораблекрушения.

"Корабль мог быть выброшен на берег перемещающимися песками или вследствие изменений линии побережья", — пояснил археолог Сантьяго Паласиос.

Судя по всему, судно не погибло внезапно, а оказалось погребённым естественным образом — и именно это обеспечило удивительно хорошую сохранность его остова.

Технологии консервации и 3D-фотограмметрия

Теперь перед археологами стоит задача сохранить столь хрупкую находку. Чтобы избежать разрушения древесины при контакте с воздухом, часть корабля временно засыпают песком. Одновременно специалисты приступили к созданию цифровой модели с помощью 3D-фотограмметрии — технологии, позволяющей зафиксировать мельчайшие детали структуры.

Некоторые элементы конструкции будут позже извлечены и обработаны специальным веществом — полиэтиленгликолем. Этот водорастворимый воск заменяет воду в клетках древесины и позволяет надолго сохранить её структуру без деформаций.

Второй случай за всю историю города

Это всего лишь второй подобный случай в археологической истории Барселоны. Первый — судно "Барселонета I", обнаруженное в 2008 году недалеко от вокзала Франсеск. Оно стало важным источником информации о морской культуре и судостроении прошлого. "Сьютаделья I", по мнению учёных, может оказаться не менее ценным объектом.

Параллельно с кораблём были найдены и другие свидетельства многослойной истории этого района: укрепления XVIII века, бомбоубежище времён Гражданской войны и следы инфраструктуры рыбного рынка XIX века. Всё это подтверждает, насколько насыщенной и разнообразной была история этой части Барселоны.

Вопросы, на которые ещё предстоит ответить

Археологов особенно интересует происхождение древесины и состав смолы, использованной при строительстве судна. Исследования этих компонентов помогут не только точнее определить географию постройки, но и углубят знания о технологиях кораблестроения в средние века. Есть вероятность, что "Сьютаделья I" была построена в одном из средиземноморских портов и прибыла в Барселону по торговым маршрутам.

Судя по характеру конструкции, это могло быть рыболовецкое или торговое судно, но точная функция ещё уточняется. В любом случае, это открытие обещает значительно пополнить сведения о морской истории Барселоны — особенно в контексте её развития как морского города в переходный период между Средневековьем и эпохой Ренессанса.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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