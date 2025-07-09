Землю могут выбросить за пределы Солнечной системы — и никто этого не остановит

Университет Лозанны: пролёт звёзд способен нарушить орбиты планет

4:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Нам долго внушали: у человечества впереди миллиарды лет до того, как Солнце превратится в красного гиганта и уничтожит внутренние планеты. Однако новое исследование ставит под сомнение эту утешительную картину. Как выяснилось, нашей планете может угрожать не сама звезда, а её соседи — блуждающие звёзды, способные вторгнуться в пределы Солнечной системы и разрушить её хрупкое равновесие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечная вспышка

Тихий космический хаос

С первого взгляда кажется, что наша система находится в устойчивом и предсказуемом состоянии: планеты вращаются по орбитам без сбоев, а ближайшие звёзды кажутся далёкими и безобидными. Но это — лишь временное затишье. Солнце вместе со своими планетами движется по орбите вокруг центра галактики, проходя через плотные участки звёздного скопления, где гравитационные взаимодействия могут привести к самым неожиданным последствиям.

Исследование показало: каждые миллион лет мимо Солнца на расстоянии менее одного парсека (примерно 3,26 светового года) проходит в среднем 19 звёзд. Для сравнения: Проксима Центавра, ближайшая к нам звезда, находится сейчас на дистанции 4,25 светового года. Даже такие "дальние" пролёты могут оказать существенное влияние на орбитальную структуру нашей системы.

Гравитационная лотерея будущего

Ученые смоделировали поведение Солнечной системы на ближайшие пять миллиардов лет с учётом влияния проходящих звёзд. Результаты оказались пугающими: примерно в 2% симуляций одна или несколько планет либо покидали Солнечную систему, либо сталкивались между собой.

Особенно уязвимыми оказались Меркурий и Плутон. Первый — из-за малой массы и близости к Солнцу. В зависимости от сценария, его выброс из системы происходил с вероятностью от 50% до 80%. Плутон, несмотря на свою отдалённость и малое значение в гравитационном балансе, тоже не избежал риска: в 5% случаев он становился нестабильным.

Земля под угрозой изгнания

Наиболее тревожным оказался вывод о возможной судьбе Земли. В одном случае из 500 наша планета либо вылетала в межзвёздное пространство, либо сталкивалась с другим объектом в Солнечной системе. Даже если вероятность мала, она реальна — особенно учитывая масштаб времени. Речь не о завтра, но о том, что будущее человечества не так гарантировано, как нам хотелось бы думать.

Марс, к которому нередко обращаются как к потенциальному "плану Б" для человечества, оказался в немногим лучшем положении. Его шанс стать нестабильным — 0,3%.

Эхо будущей катастрофы уже слышно

Важно понимать: никаких тревожных признаков на ближайшие миллионы лет не наблюдается. Но в масштабах Вселенной это мгновение. Как подчеркнули авторы исследования, уже известны случаи, когда незначительные возмущения, например, орбиты Нептуна, могли каскадно дестабилизировать движение других планет, включая Меркурий. Это значит, что даже крохотный внешний импульс способен запустить цепную реакцию разрушения.

Космос не прощает самонадеянности

Долгое время считалось, что единственной настоящей угрозой для Земли станет трансформация Солнца. Но новое моделирование показывает: гибель может прийти из другого, менее очевидного источника — случайного сближения с другой звездой. И в этом — главная тревога. Катастрофа может начаться незаметно, не с мощной вспышки или удара, а с едва уловимого смещения в орбитах.

Хрупкость, скрытая за стабильностью

Человечеству повезло прожить 4,5 миллиарда лет в относительно спокойной системе. Однако исследование напоминает: это не гарантия на будущее. Даже если судьбоносное событие произойдёт лишь через миллиард лет — оно всё равно произойдёт. А значит, вопрос не в "если", а в "когда".

Космическое спокойствие — это не норма, а редкая привилегия. И каждое открытие, подобное этому, напоминает: наш дом куда менее защищён, чем нам кажется.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

