Флакон, который никто не воспринимал всерьёз: препарат показал улучшения при деменции и отсутствии побочек

Сироп от кашля может замедлять деменцию у пациентов с Паркинсоном — клинические данные

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Обычный амброксол, который десятилетиями используется от кашля, неожиданно оказался претендентом на роль лекарства от деменции. Новое исследование показало: препарат может замедлять разрушение мозга у людей с болезнью Паркинсона и даже стабилизировать память.

Фото: www.flickr.com by Адам, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ таблетки

Что проверяли

В течение года учёные наблюдали за 55 пациентами, у которых уже были диагностированы когнитивные нарушения на фоне Паркинсона. Половина участников принимала амброксол, остальным давали плацебо.

Результаты поразили исследователей:

У пациентов из группы амброксола не было ухудшений — у некоторых даже улучшилась память.

У тех, кто получал плацебо, наблюдалось стабильное снижение когнитивных функций и поведения.

Серьёзных побочных эффектов амброксол не вызвал.

Как работает амброксол

Препарат активизирует фермент глюкоцереброзидазу (GBA) — важный элемент в системе "уборки" внутри мозга. Когда этот фермент нарушен, особенно у людей с мутацией гена GBA1, в мозге скапливаются токсичные вещества, уничтожающие нейроны. Это и запускает деменцию.

У пациентов, принимавших амброксол, уровень фермента оставался стабильным. У остальных он повышался, что указывает на усиленное повреждение мозга.

Надежда там, где её не ждали

Сейчас не существует надёжного лечения деменции при Паркинсоне. Болезнь быстро прогрессирует, лишая людей самостоятельности и резко сокращая жизнь. Поэтому даже стабилизация состояния — уже большой успех.

Особенно обнадёживающими результаты оказались для носителей GBA1-мутантов — у них отмечалось не просто торможение болезни, но и заметное улучшение памяти.

Исследование было поддержано Фондом Уэстона. Впереди — масштабное клиническое испытание, которое стартует в этом году. Если успех повторится, амброксол может стать первым простым и доступным лекарством против деменции.

Уточнения

Амброксо́л (лат. Ambroxolum, англ. Ambroxol) — лекарственное средство, стимулирующее мукоцилиарную активность и оказывающее отхаркивающее действие, является метаболитом бромгексина.



Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

