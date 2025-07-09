Популярное вещество из каннабиса вызвало неожиданные последствия

Каннабидиол (КБД), один из главных компонентов каннабиса, активно продвигается как безопасное средство с широким спектром лечебных эффектов. Его можно найти в маслах, БАДах и даже жевательных конфетах. Однако результаты нового клинического исследования вызывают тревогу.
Фармакологи из FDA провели испытания с участием 201 здорового добровольца в возрасте от 30 до 43 лет. Участники не курили, имели нормальные показатели здоровья и весили не менее 50 кг. В течение 28 дней 151 человек принимал раствор КБД дважды в день в дозе 2,5 мг на каждый килограмм веса, остальные получали плацебо.
У восьми испытуемых из КБД-группы врачи зафиксировали троекратное превышение нормы по уровню печеночных ферментов (АЛТ и АСТ). Это прямой маркер воспаления или повреждения клеток печени. У семи из них также обнаружили эозинофилию — увеличение количества эозинофилов в крови, что также может указывать на иммунную реакцию.
Двоих участников отстранили от исследования на 21-й день — у них появились клинические признаки потенциального лекарственного поражения печени.
Кроме проблем с печенью, добровольцы жаловались на:
Хорошая новость: спустя 1-2 недели после окончания курса уровень ферментов пришёл в норму. Но специалисты подчёркивают: даже умеренные дозы КБД не так безобидны, как считалось ранее.
Авторы исследования настаивают: врачи должны учитывать возможную гепатотоксичность КБД. Особенно важно проверять печёночные показатели у пациентов, которые используют подобные препараты. А регуляторам, считают эксперты, следует ужесточить контроль над продажей и распространением продуктов с КБД.
Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле. КБД является главным фитоканнабиноидом, его доля в растительном экстракте может достигать 40 %.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.