Популярное вещество из каннабиса вызвало неожиданные последствия

Клиническое исследование FDA выявило гепатотоксичность каннабидио

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Каннабидиол (КБД), один из главных компонентов каннабиса, активно продвигается как безопасное средство с широким спектром лечебных эффектов. Его можно найти в маслах, БАДах и даже жевательных конфетах. Однако результаты нового клинического исследования вызывают тревогу.

Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Каннабис

Что случилось в ходе эксперимента

Фармакологи из FDA провели испытания с участием 201 здорового добровольца в возрасте от 30 до 43 лет. Участники не курили, имели нормальные показатели здоровья и весили не менее 50 кг. В течение 28 дней 151 человек принимал раствор КБД дважды в день в дозе 2,5 мг на каждый килограмм веса, остальные получали плацебо.

Угроза печени — не миф

У восьми испытуемых из КБД-группы врачи зафиксировали троекратное превышение нормы по уровню печеночных ферментов (АЛТ и АСТ). Это прямой маркер воспаления или повреждения клеток печени. У семи из них также обнаружили эозинофилию — увеличение количества эозинофилов в крови, что также может указывать на иммунную реакцию.

Двоих участников отстранили от исследования на 21-й день — у них появились клинические признаки потенциального лекарственного поражения печени.

Побочные эффекты

Кроме проблем с печенью, добровольцы жаловались на:

Диарею.

Сонливость.

Хорошая новость: спустя 1-2 недели после окончания курса уровень ферментов пришёл в норму. Но специалисты подчёркивают: даже умеренные дозы КБД не так безобидны, как считалось ранее.

Последствия для медицины и потребителей

Авторы исследования настаивают: врачи должны учитывать возможную гепатотоксичность КБД. Особенно важно проверять печёночные показатели у пациентов, которые используют подобные препараты. А регуляторам, считают эксперты, следует ужесточить контроль над продажей и распространением продуктов с КБД.

Уточнения

Каннабидиол (КБД, CBD) — один из как минимум 113 каннабиноидов, обнаруженных в конопле. КБД является главным фитоканнабиноидом, его доля в растительном экстракте может достигать 40 %.

