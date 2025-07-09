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Рак у молодых: вот какая неожиданная причина за этим стоит

Рост числа случаев раннего рака кишечника зафиксирован в США и Европе — данные Гарварда
2:26
Наука

Рост числа онкологических заболеваний среди молодых людей вызывает тревогу. Особенно быстро увеличивается количество случаев рака желудочно-кишечного тракта в странах с высоким уровнем дохода. Только в США за последнее десятилетие заболеваемость среди лиц до 50 лет выросла почти на 15%.

Борьба с раком
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борьба с раком

Больше всего беспокоит динамика у людей 20-29 лет. В Европе с 2004 по 2016 год частота таких диагнозов выросла на 7,9%. Рак поджелудочной железы, желудка, аппендикса и желчных путей встречается у молодых всё чаще.

"У 35-летних американцев риск рака толстой кишки в два раза выше, чем у их сверстников, рождённых в 1950 году. А рак прямой кишки возникает у них в четыре раза чаще".

Основные причины

Учёные Гарварда и онкоцентра в Бостоне выделили ключевые факторы:

  • Ожирение с детства.
  • Западный стиль питания.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени.
  • Курение и алкоголь.

Так, у женщин с ИМТ выше 30 риск колоректального рака почти вдвое выше. Рацион с фастфудом, копчёностями и минимумом овощей увеличивает вероятность рака на 110%.

Психологические аспекты

Пациенты с "ранним" раком чаще страдают от тревожности, проблем с самооценкой и сексуальных дисфункций. Депрессия у них встречается чаще, чем у пациентов старшего возраста.

А как же амиши

Интересная деталь: несмотря на высокий процент ожирения, представители общины амишей болеют раком на 40% реже соседей-американцев. Причина? Вероятно, их стиль жизни и… количество детей.

Учёные предполагают, что многодетность снижает риск онкологии — вне зависимости от страны и уровня жизни. А в современном обществе, где семьи становятся всё меньше, рост заболеваемости будет продолжаться.

Прогноз на будущее

К 2050 году число онкопатологий вырастет на 84%, а смертность — почти вдвое. Особенно увеличится число смертей от рака простаты — на 136%.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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