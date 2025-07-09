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На русском и испанском: что скрывает новый технический учебник

МЭИ выпустил билингвальный учебник для испаноязычных энергетиков
2:12
Наука

Можно ли с помощью одной книги выстроить мост между двумя энергетическими школами — российской и кубинской? В Национальном исследовательском университете "МЭИ" уверены, что да. Здесь представили учебное пособие нового формата — билингвальное издание на русском и испанском языках, которое поможет специалистам и студентам говорить на одном техническом языке.

Книга
Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Книга

Новый формат, который давно ждали

Издание под названием "Генераторы электростанций. Книга-билингва" разработано совместно с кубинскими инженерами при поддержке ПАО "Мосэнерго". Это не просто учебник, а полноценный инструмент для обучения и профессионального роста испаноязычных специалистов в области электроэнергетики.

Учебник содержит параллельные тексты на русском и испанском, актуальные сведения о турбо- и гидрогенераторах, особенностях их эксплуатации, технические характеристики, а также реальные примеры из российских и кубинских энергосистем.

Почему это важно

Книга стала ответом на реальный запрос: в странах Латинской Америки не хватает адаптированной технической литературы. Теперь у студентов и инженеров из этих регионов появится возможность изучать сложные темы на родном языке, не теряя при этом технической точности.

Учебник официально рекомендован к использованию в программах направлений 13.03.02 и 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника".

Мнение участников проекта

Ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев подчеркнул, что издание — это символ инженерной солидарности и международного диалога.

"Новое учебное пособие — это безусловный прорыв в подготовке студентов-энергетиков и замечательный пример сотрудничества между Мосэнерго и МЭИ", — отметил Сергей Ленев, заместитель управляющего директора — главный инженер ПАО "Мосэнерго".

Издательство "Электроэнергия. Передача и распределение" выпустило книгу под руководством генерального директора Екатерины Гусевой.

Уточнения

Уче́бник - книга, содержащая систематическое изложение знаний в определённой области и используемая как в системе образования, на различных её уровнях, так и для самостоятельного обучения; вид учебной литературы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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