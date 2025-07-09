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Парадоксальный процесс блокирует попытки излечить нейродегенеративные болезни

Амилоидные фибриллы разрушают мозг иначе, чем думали — вот почему терапия не помогает
2:36
Наука

Несмотря на десятилетия научных поисков, эффективного лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона и других нейродегенеративных заболеваний так и не найдено. Учёные Института цитологии РАН объяснили, почему это происходит — и дело вовсе не в нехватке исследований.

старик, пациент страдающий слабоумием
Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

Амилоидный парадокс

Главный фактор, осложняющий разработку терапии, — амилоидные фибриллы, плотные белковые структуры, которые становятся маркером и участником патологических процессов в мозге.

"Несмотря на десятилетия интенсивных научных исследований амилоидов, эффективной антиамилоидной терапии, лишённой серьёзных побочных эффектов, до сих пор не разработано. Это противоречие мы назвали "амилоидным парадоксом"", — говорит научный сотрудник лаборатории морфологии клетки ИНЦ РАН Максим Сулацкий.

Опасность скрыта в деталях

Сложность заключается не только в устойчивости амилоидов к разрушению. Учёные подчёркивают: при разрушении фибриллы могут превращаться в ещё более токсичные частицы. Эти фрагменты становятся своеобразными "заразными" семенами, способными провоцировать повторное образование амилоидов и усиливать течение болезни.

Кроме того, амилоиды нарушают работу клеток на разных уровнях — от дыхания и липидного обмена до передачи сигналов и синтеза белков. Это вызывает окислительный стресс, воспаление и разрушает регуляторные механизмы.

Невидимая атака на молекулы

Амилоиды взаимодействуют с важными молекулами организма: белками, липидами, нуклеиновыми кислотами, ионами металлов. Это не просто мешает их работе — такие взаимодействия могут усиливать токсичность самих амилоидов, нарушая критически важные процессы в клетке.

Новый подход к терапии

По словам ведущего научного сотрудника Анны Сулацкой, терапия должна учитывать не только разрушение амилоидов, но и то, что происходит после.

"Борьба с этими белковыми агрегатами должна фокусироваться не только на попытках их разрушения, но и учитывать весь спектр последствий таких воздействий. Эффективная и безопасная антиамилоидная терапия не должна допускать образование фрагментов амилоидов c повышенной цитотоксичностью, реполимеризацию фибрилл и их распространение. Кроме того, необходимо обратить внимание на предотвращение инактивации амилоидами ключевых биомолекул организма".

Уточнения

Бета-амило́иды (англ. amyloid beta, Aβ) — общее название для нескольких пептидов, состоящих из примерно 40 аминокислотных остатков и образующихся из трансмембранного белка — предшественника бета-амилоида.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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