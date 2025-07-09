Жара неожиданно пошла на пользу: кто радуется знойному июлю

Пукалов предупредил об опасности перегрева домашних животных в мегаполисах

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда столбик термометра упорно держится выше нормы, многие начинают беспокоиться о здоровье — своём и питомцев. Но не всё так однозначно. Оказывается, жара может быть не только угрозой, но и полезным явлением — особенно для животных и сельского хозяйства.

Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котёнок

Дикая природа знает, как справляться

Дикие животные, в отличие от домашних, не зависят от людей и умеют инстинктивно находить места с подходящим климатом.

"Температура на открытом холме и у затенённого ручья в овраге может отличаться на 20-25 градусов", — поясняет Роман Пукалов, директор программ в организации "Зелёный патруль".

Благодаря свободе передвижения звери выбирают самые комфортные локации.

Сельхозживотным жара даже на пользу

Для коров, коз и других сельскохозяйственных животных жаркая погода — не враг, а союзник.

"Многие из них инфицированы вирусами. А во время жары организм получает дополнительную энергию, чтобы бороться с ними", — отмечает главный редактор "Экограда" Игорь Панарин.

Кроме того, жара способствует активному росту злаков и картофеля, увеличивает активность насекомых — в том числе пчёл, что позитивно сказывается на опылении.

Городским питомцам без хозяина — никак

Совсем иначе обстоят дела с домашними животными в мегаполисах. Здесь всё зависит от внимания человека:

"Нельзя оставлять животных в машине на солнце и важно обеспечить им постоянный доступ к воде", — предупреждает Пукалов.

В закрытом автомобиле температура может стремительно подняться до опасных значений.

Подводная сторона жары

Хотя на суше жара может приносить пользу, под водой она несёт угрозу. При прогреве водоёмов снижается уровень кислорода, что особенно опасно для рыб. Однако серьёзные проблемы начинаются, когда температура воды стабильно высока в течение длительного времени.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

