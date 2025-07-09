Земля ускоряется: причина не в людях, а в самом сердце планеты

Профессор Зотов: деятельность человека не влияет на скорость вращения Земли

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Мы привыкли считать, что всё в мире движется с постоянной скоростью. Но что если Земля внезапно начала вращаться быстрее? И можем ли мы, люди, как-то влиять на это?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Оказывается, в последние годы планета действительно начала ускоряться. И это поставило перед учёными необычный вопрос: а не пора ли впервые в истории не добавлять, а наоборот — вычитать из времени так называемую високосную секунду?

Что такое високосные секунды и зачем они нужны

С 1972 года, когда человечество стало использовать атомные часы, в шкалу UTC периодически добавляли дополнительные секунды — всего таких было 27. Это нужно, чтобы скорректировать разницу между астрономическим временем и временем атомных часов, ведь вращение Земли не идеально стабильно — оно замедляется, а значит, и сутки удлиняются.

Однако всё изменилось. Сейчас Земля вращается чуть быстрее, и такой тренд вызывает недоумение у учёных.

Может ли быть виновата деятельность человека

Среди возможных причин называли глобальное потепление, строительство плотины "Три ущелья" и изменение распределения воды на планете. Но профессор МИЭМ НИУ ВШЭ Леонид Зотов уверен:

"Плотины и другие вмешательства человека влияют на вращение, но незначительно. Основные изменения происходят внутри планеты".

Он подчёркивает, что движение ядра Земли оказывает куда более заметное влияние на её скорость, чем любые человеческие действия.

А если дело в воде

Да, таяние ледников, рост уровня океана и даже обмеление Каспия могут повлиять на вращение планеты. Но по словам Зотова, такие перемены слишком слабы, чтобы объяснить текущее ускорение. К тому же они плохо фиксируются приборами.

Загадка ядра

Исследования показывают, что источником аномалии, вероятно, являются процессы внутри ядра Земли. Они пока плохо изучены, но именно там, по мнению учёного, следует искать ключ к разгадке.

Уточнения

Ядро́ Земли́ - центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов.

