Биологическое оружие, о котором молчала экосистема: оно может навсегда изменить борьбу с насекомыми

На Крите нашли бактерии, убивающие личинок комаров за три дня

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Крошечные микробы, обитающие в почвах и на растениях острова Крит, могут совершить настоящую революцию в борьбе с комарами. Учёные обнаружили, что эти микроорганизмы вырабатывают вещества, способные убивать личинок комаров без вреда для окружающей среды.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неглерия Фоулера

Биологическое оружие нового поколения

Эти микробы производят биомолекулы, которые, попадая в водоёмы — основное место обитания личинок, уничтожают их в течение нескольких дней. Особенность этих веществ — они быстро разлагаются, не накапливаются в природе и не наносят урона другим насекомым.

"Производимые этими микробами молекулы не накапливаются в природе, так как они легко разлагаются при попадании в окружающую среду. Благодаря этому пестициды на их базе не будут уничтожать огромное число насекомых, как это происходит при использовании уже существующих химических средств для борьбы с комарами", — объяснил Георгиос Димопулос, профессор Университета Джона Гопкинса.

Почему это важно

Современные инсектициды теряют эффективность: у комаров развивается устойчивость к ним, а сами препараты вредят полезным видам. Особенно острая проблема — уничтожение личинок в воде, где химикаты могут нарушать экосистему.

Чтобы найти безопасную альтернативу, в рамках проекта MicroBioPest учёные исследуют природных "врагов" комаров. Их цель — найти микробов, которые действуют точечно и эффективно.

Что удалось выяснить

В рамках исследования на Крите были собраны 186 образцов микрофлоры из воды, почвы, мёртвых насекомых и корней растений. Из них:

100 образцов уничтожили личинок Culex pipiens molestus за 7 дней.

37 из них справились менее чем за трое суток.

При этом гибель происходила не от самих бактерий, а от продуктов их жизнедеятельности. Это открытие даёт надежду на создание нового поколения био-пестицидов, безопасных для природы и человека.

Что дальше

Учёные намерены расшифровать механизм синтеза этих молекул и воспроизвести его с помощью биотехнологий. Это позволит наладить производство экологичных инсектицидов, которые могут навсегда изменить подход к борьбе с комарами.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

