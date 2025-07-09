Биологическое оружие, о котором молчала экосистема: оно может навсегда изменить борьбу с насекомыми

Крошечные микробы, обитающие в почвах и на растениях острова Крит, могут совершить настоящую революцию в борьбе с комарами. Учёные обнаружили, что эти микроорганизмы вырабатывают вещества, способные убивать личинок комаров без вреда для окружающей среды.
Эти микробы производят биомолекулы, которые, попадая в водоёмы — основное место обитания личинок, уничтожают их в течение нескольких дней. Особенность этих веществ — они быстро разлагаются, не накапливаются в природе и не наносят урона другим насекомым.
"Производимые этими микробами молекулы не накапливаются в природе, так как они легко разлагаются при попадании в окружающую среду. Благодаря этому пестициды на их базе не будут уничтожать огромное число насекомых, как это происходит при использовании уже существующих химических средств для борьбы с комарами", — объяснил Георгиос Димопулос, профессор Университета Джона Гопкинса.
Современные инсектициды теряют эффективность: у комаров развивается устойчивость к ним, а сами препараты вредят полезным видам. Особенно острая проблема — уничтожение личинок в воде, где химикаты могут нарушать экосистему.
Чтобы найти безопасную альтернативу, в рамках проекта MicroBioPest учёные исследуют природных "врагов" комаров. Их цель — найти микробов, которые действуют точечно и эффективно.
В рамках исследования на Крите были собраны 186 образцов микрофлоры из воды, почвы, мёртвых насекомых и корней растений. Из них:
При этом гибель происходила не от самих бактерий, а от продуктов их жизнедеятельности. Это открытие даёт надежду на создание нового поколения био-пестицидов, безопасных для природы и человека.
Учёные намерены расшифровать механизм синтеза этих молекул и воспроизвести его с помощью биотехнологий. Это позволит наладить производство экологичных инсектицидов, которые могут навсегда изменить подход к борьбе с комарами.
Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
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