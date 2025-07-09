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Биологическое оружие, о котором молчала экосистема: оно может навсегда изменить борьбу с насекомыми

На Крите нашли бактерии, убивающие личинок комаров за три дня
2:27
Наука

Крошечные микробы, обитающие в почвах и на растениях острова Крит, могут совершить настоящую революцию в борьбе с комарами. Учёные обнаружили, что эти микроорганизмы вырабатывают вещества, способные убивать личинок комаров без вреда для окружающей среды.

Неглерия Фоулера
Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Неглерия Фоулера

Биологическое оружие нового поколения

Эти микробы производят биомолекулы, которые, попадая в водоёмы — основное место обитания личинок, уничтожают их в течение нескольких дней. Особенность этих веществ — они быстро разлагаются, не накапливаются в природе и не наносят урона другим насекомым.

"Производимые этими микробами молекулы не накапливаются в природе, так как они легко разлагаются при попадании в окружающую среду. Благодаря этому пестициды на их базе не будут уничтожать огромное число насекомых, как это происходит при использовании уже существующих химических средств для борьбы с комарами", — объяснил Георгиос Димопулос, профессор Университета Джона Гопкинса.

Почему это важно

Современные инсектициды теряют эффективность: у комаров развивается устойчивость к ним, а сами препараты вредят полезным видам. Особенно острая проблема — уничтожение личинок в воде, где химикаты могут нарушать экосистему.

Чтобы найти безопасную альтернативу, в рамках проекта MicroBioPest учёные исследуют природных "врагов" комаров. Их цель — найти микробов, которые действуют точечно и эффективно.

Что удалось выяснить

В рамках исследования на Крите были собраны 186 образцов микрофлоры из воды, почвы, мёртвых насекомых и корней растений. Из них:

  • 100 образцов уничтожили личинок Culex pipiens molestus за 7 дней.
  • 37 из них справились менее чем за трое суток.

При этом гибель происходила не от самих бактерий, а от продуктов их жизнедеятельности. Это открытие даёт надежду на создание нового поколения био-пестицидов, безопасных для природы и человека.

Что дальше

Учёные намерены расшифровать механизм синтеза этих молекул и воспроизвести его с помощью биотехнологий. Это позволит наладить производство экологичных инсектицидов, которые могут навсегда изменить подход к борьбе с комарами.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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