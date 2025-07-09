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Новый метод дал неожиданный эффект при рассеянном склерозе — врачи в восторге

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2:21
Наука

Можно ли "починить" нервную систему так, чтобы она снова заработала как раньше? Европейские ученые, похоже, нашли ответ.

Клетка
Фото: https://commons.wikimedia.org by https://www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клетка

Новый подход — новые надежды

Британские исследователи из Кембриджского университета впервые успешно подавили развитие прогрессирующего рассеянного склероза у лабораторных мышей. И сделали они это при помощи особых нервных стволовых клеток, которые могут превращаться в олигодендроциты — клетки, восстанавливающие защитную оболочку нервов.

"Мы впервые показали, что "перепрограммированные” нервные клетки могут не просто выживать в поврежденной нервной системе, но и восстанавливать миелин. Это открывает путь к новым видам терапии", — отметил Лука Перуццотти-Яметти, старший научный сотрудник Кембриджского университета.

Что такое iNSC-клетки

Речь идет об особом типе стволовых клеток — iNSC, полученных напрямую из клеток соединительной ткани. Важная деталь: они минуют стадию, аналогичную эмбриональным стволовым клеткам. Это значит, что риск онкологических и других побочных эффектов значительно снижается.

Ранее эти клетки уже применялись для борьбы с рецидивирующим типом рассеянного склероза — и успешно. Теперь ученые пошли дальше.

Эксперимент: как это было

Исследователи спровоцировали у мышей развитие формы заболевания, аналогичной прогрессирующему рассеянному склерозу. Затем в их спинной мозг ввели культуры iNSC-клеток — как мышиного, так и человеческого происхождения.

Результаты оказались впечатляющими: уже через 10 дней в поврежденных участках образовались полноценные олигодендроциты. Эти клетки начали восстанавливать миелиновую оболочку, улучшая передачу нервных импульсов. Поврежденные нервы стали реагировать почти как у здоровых животных.

Почему это важно

Прогрессирующий рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает миелин, "изоляцию" нервных волокон. Это вызывает онемение, паралич, а иногда даже смерть. До сих пор лечение этой формы заболевания оставалось крайне затруднительным. Новый подход может это изменить.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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