Шторма возвращают к жизни Балтийское море — эффект оказался неожиданным

В Балтийском море зафиксировано восстановление экосистемы после штормов

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, шторма — разрушительная сила. Но для Балтийского моря они стали настоящим дыханием жизни.

Фото: Pexels by Jaume, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цунами

Кислород вместо сероводорода

Во время последней экспедиции специалисты Института океанологии РАН зафиксировали редкое и обнадёживающее явление: штормы "закачали" насыщенные кислородом поверхностные воды в глубины Гданьской впадины. Это снизило уровень сероводорода — ядовитого газа, губительного для морской жизни, — и дало шанс восстановиться экосистеме.

"Позитивная новость с точки зрения экологического состояния моря — во время штормовых событий зафиксирована "закачка" кислородсодержащих поверхностных вод в глубинные слои Гданьской впадины…", — подчеркнули в ИО РАН.

Экспедиция "Академика Бориса Петрова"

Открытие стало результатом 61-го рейса научного судна "Академик Борис Петров", прошедшего по российским участкам Балтики — от восточной части Финского залива до юго-востока моря. Здесь проводились масштабные океанологические исследования, включая климатический мониторинг и анализ углеродного цикла.

Нефть, климат и дно

В ходе регулярного мониторинга учёные также изучили состояние зон морской нефтедобычи. Обнадёживающий итог: вреда экосистеме Балтики зафиксировано не было.

Особое внимание уделили потокам углекислого газа и метана — ключевым парниковым газам. Эти данные необходимы для понимания будущих климатических изменений, выработки стратегии адаптации и грамотного планирования хозяйственной деятельности.

Найдены пески будущих пляжей

Практическое открытие порадовало и потенциальной пользой для туризма. На глубинах 80-90 метров в юго-восточной части моря были обнаружены песчаные линзы — осадочные образования, которые можно использовать при строительстве искусственных пляжей в Калининградской области.

"Практический результат — выявление новых форм донного рельефа… Обнаруженные песчаные линзы могут стать основой для создания искусственных пляжей на курортах Калининградской области", — отметили в институте.

Уточнения

Бу́ря - собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.

