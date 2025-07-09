Шторма возвращают к жизни Балтийское море — эффект оказался неожиданным

Казалось бы, шторма — разрушительная сила. Но для Балтийского моря они стали настоящим дыханием жизни.
Во время последней экспедиции специалисты Института океанологии РАН зафиксировали редкое и обнадёживающее явление: штормы "закачали" насыщенные кислородом поверхностные воды в глубины Гданьской впадины. Это снизило уровень сероводорода — ядовитого газа, губительного для морской жизни, — и дало шанс восстановиться экосистеме.
"Позитивная новость с точки зрения экологического состояния моря — во время штормовых событий зафиксирована "закачка" кислородсодержащих поверхностных вод в глубинные слои Гданьской впадины…", — подчеркнули в ИО РАН.
Открытие стало результатом 61-го рейса научного судна "Академик Борис Петров", прошедшего по российским участкам Балтики — от восточной части Финского залива до юго-востока моря. Здесь проводились масштабные океанологические исследования, включая климатический мониторинг и анализ углеродного цикла.
В ходе регулярного мониторинга учёные также изучили состояние зон морской нефтедобычи. Обнадёживающий итог: вреда экосистеме Балтики зафиксировано не было.
Особое внимание уделили потокам углекислого газа и метана — ключевым парниковым газам. Эти данные необходимы для понимания будущих климатических изменений, выработки стратегии адаптации и грамотного планирования хозяйственной деятельности.
Практическое открытие порадовало и потенциальной пользой для туризма. На глубинах 80-90 метров в юго-восточной части моря были обнаружены песчаные линзы — осадочные образования, которые можно использовать при строительстве искусственных пляжей в Калининградской области.
"Практический результат — выявление новых форм донного рельефа… Обнаруженные песчаные линзы могут стать основой для создания искусственных пляжей на курортах Калининградской области", — отметили в институте.
Бу́ря - собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
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