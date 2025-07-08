Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида

У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет

4:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если древнейшая цивилизация в истории человечества находилась вовсе не на суше, а на дне океана? Научная экспедиция у побережья Индии зафиксировала загадочные структуры, которые могут стать сенсацией археологии — они старше Хараппы и ведут в эпоху, о которой мы почти ничего не знаем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атлантида

Каменные очертания, скрытые глубиной

Команда из Национального института океанографии Индии (NIO) обнаружила на глубине около 40 метров в Аравийском море остатки сложных каменных построек. Расположенные недалеко от штата Гуджарат, эти подводные аномалии удивили ученых правильностью форм: среди них — прямоугольные и круговые платформы, линии и участки, напоминающие улицы, фундаменты или даже площади.

"Мы зафиксировали геометрически чёткие контуры, слишком упорядоченные для случайных образований. Это не природные скалы — это результат рукотворной деятельности", — подчёркивают участники экспедиции.

Снимки с подводных дронов и сонаров показали, что часть объектов имеет симметричную планировку, схожую с тем, как проектировались древние поселения. Возникает вопрос: кто и когда мог их построить — и куда делись эти люди?

Затопленный город до Хараппы

Самое поразительное открытие касается возраста находки. Геологические исследования осадочных пород, а также анализ органических остатков, найденных поблизости, позволяют предположить, что эти структуры были созданы не менее 12 000 лет назад. Это делает их значительно старше, чем известные памятники Хараппской цивилизации, чей расцвет пришёлся на III тысячелетие до нашей эры.

"Если датировка подтвердится, перед нами, возможно, самый древний прибрежный город на Земле. Он существовал задолго до шумеров, египтян и хараппцев", — отмечает один из геологов, участвовавших в исследовании.

Исследователи считают, что город был затоплен в результате повышения уровня моря после последнего ледникового периода — событие, которое, по современным оценкам, началось около 11 000 лет назад и привело к значительному подъёму вод Мирового океана.

Где реальность, а где миф

Интересно, что эти открытия удивительным образом перекликаются с древнеиндийскими мифами и легендами. В эпосе "Махабхарата" и ряде других текстов упоминаются загадочные прибрежные города, уничтоженные морем, включая легендарную Дварку — город бога Кришны, который, согласно преданиям, поглотили воды.

"Уже не первый раз подводные исследования у побережья Индии наталкивают нас на мысли, что в древних текстах больше исторической правды, чем считалось ранее", — подчеркивает археолог и индолог доктор Раджив Менон.

Учёные не торопятся с выводами: чтобы подтвердить цивилизационный характер объектов, потребуются многолетние раскопки, анализ артефактов и углеродное датирование. Однако уже сейчас находка вызывает серьёзный интерес у международного научного сообщества.

Цивилизация, которой не должно быть

Если подводный комплекс действительно рукотворный, его существование переворачивает принятую хронологию развития человеческой культуры. Современная наука считает, что первые крупные города появились около 6000 лет назад — но в этом случае речь идёт о сооружениях почти в два раза более древних.

Такая хронология противоречит представлению о "первобытности" доаграрных обществ. Она ставит под сомнение тезис о том, что только с появлением земледелия стали возможны сложные формы социальной и архитектурной организации. А главное — она оставляет без ответа вопрос: куда исчезли эти люди и их знания?

Под водой — больше, чем мы думаем

Этот случай не уникален. За последние десятилетия подводная археология находит всё больше свидетельств возможного существования затопленных мегалитов, руин и даже дорог. Среди них — загадочные линии у побережья Японии (Йонагуни), следы подводных улиц у Бимини на Багамах и теперь — загадочный комплекс в Индийском океане.

Совпадение? Или подтверждение того, что наша цивилизационная память коротка, а настоящая история скрыта под водой?

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

