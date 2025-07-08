В горах нашли дракона, которого никто не ждал: что скрывает гробница на вершине мира

Археологи обнаружили в Юаньбаошане древнюю гробницу с резным драконом

5:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Глубоко в горах Внутренней Монголии археологи наткнулись на находку, способную переписать представления о зарождении китайской цивилизации. В одной из древних каменных гробниц был обнаружен резной дракон из нефрита — редкий артефакт возрастом около 5000 лет. Его не только признали самым крупным в своём роде, но и связали с загадочной культурой Хуншань, оставившей заметный след в истории, но до сих пор остающейся во многом неизвестной.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дракон

Гробница на вершине мира

Место находки — археологический комплекс Юаньбаошань — считается крупнейшей известной погребальной горой на всей территории Внутренней Монголии. Именно здесь команда исследователей, изучающих древние захоронения, обнаружила каменную гробницу, в которой среди множества реликвий выделялась резная нефритовая фигурка дракона. Несмотря на свои скромные размеры (около 16 см в длину, 10 см в ширину и 2,5 см в толщину), этот артефакт сразу привлёк внимание специалистов.

"Это, безусловно, самый крупный нефритовый дракон из всех, когда-либо найденных в погребениях этой эпохи", — говорится в сообщении China Daily.

Изображение дракона, по описанию археологов, сильно отличается от привычных образов. У него массивное, округлое тело и голова, напоминающая свинью. Такое необычное исполнение может говорить о древнем символизме, утраченном в поздних культурах, но имевшем важное значение для жителей региона 5 тысяч лет назад.

Культура Хуншань и её загадки

Найденный дракон, как считают учёные, напрямую связан с культурой Хуншань, существовавшей на севере Китая в период между 6500 и 5000 годами назад. Эта археологическая культура известна своей утончённой резьбой по нефриту, сложной системой захоронений и, что особенно важно, ранними символами власти и иерархии. Драконы, как считают специалисты, могли быть символами статуса или сакральными защитниками умерших.

Раскопки в Юаньбаошане также дали богатый археологический материал: здесь были найдены человеческие останки, керамические сосуды, ритуальные инструменты и более 100 других предметов из нефрита. Среди них особенно выделяются украшения, предположительно являвшиеся частью короны — тонкая работа, возможно, принадлежавшая знатной женщине или жрице.

"Мы всё чаще сталкиваемся с женскими погребениями, в которых найдены артефакты высокого уровня. Это указывает на важную роль женщин в ритуальной или социальной структуре той эпохи", — заявляют исследователи.

Обмен цивилизациями

Один из поразительных фактов, выявленных во время анализа украшений, — их стилистическая близость к изделиям культуры Линцзятан, существовавшей примерно в те же времена, но южнее. Это может свидетельствовать о ранних формах культурного обмена между регионами, находящимися на расстоянии сотен километров друг от друга.

Также стоит отметить, что всего в юго-восточной части Внутренней Монголии за последние годы обнаружено более 1100 объектов, связанных с хуншаньской культурой. Это позволяет говорить о высоком уровне развития общества, имевшего разветвлённую сеть поселений и, возможно, централизованную систему верований.

Не только Азия: зеркальные открытия в Перу

Пока в Монголии открывают нефритовых драконов, археологи на другом краю света — в Перу — обнаружили не менее интригующее свидетельство древнего величия. В северо-западной части страны, неподалёку от побережья Тихого океана, был найден тронный зал VII века, относящийся к культуре Моче. По словам руководителя проекта Эссики Ортис это место могло принадлежать женщине-правительнице.

Фрески на стенах помещения изображают сидящую на троне женщину, окружённую морскими существами, символами луны и элементами текстильного искусства. Такие мотивы встречаются редко и, по мнению экспертов, указывают на сакральный статус хозяйки зала.

"Это не просто декорации. Мы имеем дело с символами, указывающими на власть и связь с природными стихиями", — подчёркивает археолог Хосе Очатома.

Следы износа на камнях зала говорят о длительном и активном использовании помещения. Возможно, оно служило не только политическим, но и культовым целям — местом принятия решений, ритуалов и собраний.

Почему нефрит был так важен

Обе находки — в Монголии и Перу — объединяет не только хронология, но и сакральное отношение к символике. В Азии это драконы и нефрит — камень, которому приписывали магические и защитные свойства. В Америке — трон, луна и женщины, обладающие властью. Общим остаётся одно: материальные объекты играли ключевую роль в построении социальной структуры и передаче власти, в том числе — духовной.

По мнению археологов, дракон из Юаньбаошаня мог быть личным оберегом или символом власти конкретного человека. Его размеры, резьба и место захоронения указывают на исключительную значимость. Это был не просто предмет — это было послание потомкам.

Уточнения

Драко́н (греч. δράκων) — собирательное название, объединяющее ряд мифических существ, фигурирующих в мифах и фольклоре многих народов мира.

