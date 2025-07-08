Марсианский дом из водорослей: фантастика становится реальностью

Биопластиковые дома на Марсе: водоросли могут построить будущее за пределами Земли

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда учёных под руководством Робина Вордсворта из Гарвардского университета провела эксперимент, который может изменить представление о космической колонизации.

Фото: NASA is licensed under public domain Темные полосы на Марсе

Они доказали, что водоросли способны расти в биопластиковых контейнерах, изготовленных из них самих, даже в условиях, близких к марсианским. Этот успех открывает путь к созданию самоподдерживающихся экосистем на Красной планете.

Идея проста, но гениальна: взять на Марс штаммы водорослей, биореактор, 3D-принтер и начальный запас биопластика.

Водоросли выращиваются в специальных реакторах, затем перерабатываются в PLA-базированный биопластик. Этот биопластик используется для печати новых контейнеров, жилья или утвари.

Так создаётся замкнутая биосистема, не требующая регулярных поставок с Земли. Это особенно важно для длительных миссий и будущих марсианских колоний.

В ходе лабораторного эксперимента водоросли вида Dunaliella tertiolecta выращивались в контейнерах из полимолочной кислоты (ПМК), помещённых в камеру с пониженным давлением, пониженной температурой и пониженным уровнем света — условия, максимально приближенные к марсианским.

Результаты поразили исследователей: водоросли успешно выполняли фотосинтез и размножались с эффективностью, сопоставимой с земной. Это впервые экспериментально подтвердило, что биопластик может быть биологически совместимым строительным материалом для внеземных сред.

Проект зародился около десяти лет назад, но именно сейчас учёные получили экспериментальные подтверждения его жизнеспособности.

В будущем коллектив учёных планирует: тестировать материалы в вакууме, отправлять образцы на борту космических аппаратов, улучшать методы переработки водорослей в биопластик.

Это необходимо, чтобы понять, как материалы будут вести себя в настоящих космических условиях: радиации, микрогравитации и колебаниях температуры.

Создание жилья на Марсе с помощью ресурсов, произведённых на месте, — это не только технологическая мечта, но и ключ к выживанию человечества за пределами Земли.

Эксперимент с водорослями показывает, что жизнь можно не просто сохранить, но и масштабировать в агрессивных средах. Кроме того, эти технологии можно будет использовать и на Земле — в условиях изоляции, дефицита ресурсов и для решения экологических задач.

Уточнения

Дуналие́лла или дюналие́лла (лат. Dunaliella) — род зелёных водорослей семейства Dunaliellaceae.

