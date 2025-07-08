Детство со вкусом химии: 9 из 10 малышей носят в себе опасные вещества каждый день

Исследование в США показало: у 90% дошкольников в организме — опасные химикаты

2:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое масштабное исследование, охватившее детей из четырёх штатов США, выявило тревожные результаты: в моче 201 ребёнка в возрасте от 2 до 4 лет обнаружено 111 различных химических веществ, включая фталаты, парабены, пестициды, бисфенолы, бензофеноны и полициклические ароматические углеводороды.

Фото: www.flickr.com by vincent desjardins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ игрушки

90% детей оказались носителями токсинов, которые никто не контролирует в их повседневной жизни. Более того, в детском организме концентрация химикатов выше, чем у их матерей во время беременности.

Маленькие дети ежедневно подвергаются множественным источникам химического воздействия.

Основные пути проникновения:

Пища — упаковка и загрязнение продуктов;

Воздух — особенно в плохо проветриваемых помещениях с пластиком и синтетикой;

Касание загрязнённых поверхностей, с последующим попаданием в рот;

Бытовая химия, игрушки, косметика, одежда и посуда.

Дети особенно уязвимы из-за высокой частоты контакта "рука-рот" и большого по отношению к массе тела объёма потребляемой пищи и вдыхаемого воздуха.

Исследование выявило интересные социальные и возрастные тенденции:

У младших братьев и сестёр уровень токсинов выше, чем у первенцев.

У детей младше 3 лет уровень химикатов выше, чем у более старших.

Дети из этнических меньшинств чаще имеют повышенные концентрации фталатов, парабенов и полициклических ароматических углеводородов.

С 2010 по 2021 год концентрации некоторых веществ (например, триклозана и парабенов) снизились, но выросли уровни новых пестицидов и 1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester (DINCH) — альтернативы фталатам.

Учёные уже давно связывают воздействие подобных химических веществ с задержками в развитии, гормональными нарушениями, повышенным риском аллергий, ожирения и неврологических отклонений.

Авторы исследования подчёркивают: необходим срочный пересмотр норм, расширение биомониторинга и ужесточение регулирования химических веществ в потребительской продукции.

Как защитить ребёнка: простые шаги для снижения риска:

Выбирайте косметику, средства гигиены и игрушки без фталатов, парабенов и отдушек.

Избегайте пластика с маркировкой №3 (ПВХ), №6 (ПС) и №7 (прочее).

Мойте руки детям часто, особенно после улицы и перед едой.

Проветривайте дом ежедневно и используйте влажную уборку, а не сухую пыль.

Ограничьте контакт с пестицидами — выбирайте органическую продукцию и тщательно мойте фрукты и овощи.

Уточнения

Парабены — сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используемые в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам.



Полиароматические углеводороды (ПАУ) — органические соединения, для которых характерно наличие в химической структуре двух и более конденсированных бензольных колец.

