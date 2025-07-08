Детство со вкусом химии: 9 из 10 малышей носят в себе опасные вещества каждый день

Новое масштабное исследование, охватившее детей из четырёх штатов США, выявило тревожные результаты: в моче 201 ребёнка в возрасте от 2 до 4 лет обнаружено 111 различных химических веществ, включая фталаты, парабены, пестициды, бисфенолы, бензофеноны и полициклические ароматические углеводороды.
90% детей оказались носителями токсинов, которые никто не контролирует в их повседневной жизни. Более того, в детском организме концентрация химикатов выше, чем у их матерей во время беременности.
Маленькие дети ежедневно подвергаются множественным источникам химического воздействия.
Основные пути проникновения:
Дети особенно уязвимы из-за высокой частоты контакта "рука-рот" и большого по отношению к массе тела объёма потребляемой пищи и вдыхаемого воздуха.
Исследование выявило интересные социальные и возрастные тенденции:
С 2010 по 2021 год концентрации некоторых веществ (например, триклозана и парабенов) снизились, но выросли уровни новых пестицидов и 1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester (DINCH) — альтернативы фталатам.
Учёные уже давно связывают воздействие подобных химических веществ с задержками в развитии, гормональными нарушениями, повышенным риском аллергий, ожирения и неврологических отклонений.
Авторы исследования подчёркивают: необходим срочный пересмотр норм, расширение биомониторинга и ужесточение регулирования химических веществ в потребительской продукции.
Как защитить ребёнка: простые шаги для снижения риска:
Парабены — сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используемые в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам.
Полиароматические углеводороды (ПАУ) — органические соединения, для которых характерно наличие в химической структуре двух и более конденсированных бензольных колец.
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