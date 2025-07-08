Карта врала нам всё это время: отдалённый остров оказался источником полинезийских храмов и ритуалов

Новое исследование: почему остров Пасхи стал источником культуры, а не её получателем

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

До недавнего времени остров Рапа-Нуи, более известный как остров Пасхи, считался одним из самых изолированных мест на Земле. Археологи годами твердили: людей туда занесло в XII веке, и всё, что они создали — продукт замкнутого, почти стерильного развития. Но новое исследование переворачивает эту картину.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Моаи

Университет Уппсалы доказал: Рапануи не был глухим уголком, а играл ключевую роль в культурной жизни древней Полинезии. Здесь зарождались идеи, которые потом расходились по другим островам.

Рождение святилищ

Благодаря радиоуглеродному анализу учёные выяснили, что культовые комплексы марае — не заимствование, а собственное изобретение жителей Рапануи. Позже эти храмы распространились по всему Восточному Тихому океану. Это означает, что Рапануи не только принимал новые веяния, но и щедро делился своими.

Религия в три акта

Историки выделили три стадии духовного развития острова:

1200-1400 гг. - акцент на погребальных обрядах и общих пиршествах;

1400-1600 гг. - строительство храмов марае, которые позже копировали на других островах;

1600-1800 гг. - изоляция усиливается, появляются знаменитые статуи моаи — как отражение собственной религиозной идентичности.

Интересно, что перемены происходили не через конфликты, а через постепенную смену ритуалов и символов.

Остров как маяк

Монументальные моаи долго считались результатом полной изоляции. Однако теперь исследователи видят их как часть единого культурного кода Полинезии. Сотни миль океана не стали преградой для идей — они путешествовали вместе с людьми, обрастая новыми формами, но сохраняя суть.

Вывод прост, но мощен: даже на краю мира могла зародиться волна, способная изменить целый регион.

Уточнения

О́стров Па́схи или Рапану́и (исп. Isla de Pascua, рап. Rapa Nui, нидерл. Paas eiland) — остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили (вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо). Местное название острова — Рапануи, или Рапа-Нуи (рап. Rapa Nui). В первом издании «БСЭ» также встречается название Вайгу.

