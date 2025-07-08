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Четыре главные траектории болезни Альцгеймера раскрыты: без этой информации трудно избежать деменции

Болезнь Альцгеймера поддаётся вычислению: известны четыре сценария, которые нельзя игнорировать
2:42
Наука

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали шаг к разгадке болезни Альцгеймера. Они выявили четыре характерные траектории, по которым развивается заболевание — и выяснили, что именно последовательность диагнозов, а не отдельные факторы риска, помогает точнее предсказать развитие деменции.

человек с болезнью Альцгеймера
Фото: https://commons.wikimedia.org by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек с болезнью Альцгеймера

Диагнозы, ведущие к Альцгеймеру

Анализ почти 25 000 медицинских записей показал: болезнь Альцгеймера — не одномоментный сбой, а процесс, который развивается поэтапно. Эти выводы подтвердились и на данных национальной программы All of Us.

"Мы обнаружили, что многоэтапные траектории могут указывать на более высокие факторы риска развития болезни Альцгеймера, чем единичные состояния", — рассказал аспирант Минчжоу Фу из Калифорнийского университета.

Четыре основных пути, которые чаще других приводят к диагнозу:

  • Психические расстройства: депрессия и тревожность, ведущие к снижению когнитивных функций
  • Энцефалопатия: нарушения работы мозга, которые усугубляются со временем
  • Снижение когнитивных способностей: от лёгких когнитивных расстройств до деменции
  • Сосудистые заболевания: гипертония, инсульты и другие сердечно-сосудистые нарушения

Каждая траектория имела свои особенности, включая возраст, пол и предшествующие диагнозы. Например, у некоторых пациентов гипертония часто предшествовала депрессии, которая затем ассоциировалась с деменцией.

"Распознавание этих последовательных закономерностей вместо того, чтобы сосредотачиваться на отдельных диагнозах, может помочь врачам точнее диагностировать болезнь Альцгеймера", — отметил доцент неврологии, доктор Тимоти Чанг.

Цифры и методика

Исследование охватило 5762 пациента и 6794 уникальных случая прогрессирования. С помощью методов машинного обучения, кластеризации и временного анализа учёные отследили, как развиваются взаимосвязанные диагнозы, и составили карту их переходов во времени.

При проверке на независимой выборке такие траектории оказались гораздо точнее, чем одиночные факторы риска. Это открытие может кардинально повлиять на:

  • Выявление рисков на ранних стадиях
  • Точечные профилактические меры
  • Персонализированное лечение и наблюдение

Подобная система может стать ключом к борьбе с болезнью, которую долгое время считали непредсказуемой.

Уточнения

Ало́ис Альцге́ймер (нем. Alois Alzheimer, более точное произношение Альцха́ймер; 14 июня 1864, Марктбрайт, Германия — 19 декабря 1915, Бреслау, Германия) — немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907). Увековечило его имя изучение сенильной деменции, известной как «болезнь Альцгеймера».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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