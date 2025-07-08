Спящие вулканы пробуждаются: таяние ледников грозит нам новыми катастрофами

Подо льдом не тишина: как потепление готовит взрывную цепную реакцию

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Таяние ледников может стать не только последствием, но и ускорителем климатической катастрофы. Новое исследование, представленное на конференции Goldschmidt 2025 в Праге, предупреждает: освобождённые от ледяного давления вулканы могут начать извергаться чаще и мощнее.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение подводного вулкана

Подо льдом — спящие гиганты

Сотни вулканов в Антарктиде, на Аляске, в Новой Зеландии и России скрыты под ледниками. Пока лед удерживает давление, вулканическая активность приглушена. Но с потеплением атмосферы эти "ледяные замки" тают — и геологи фиксируют нарастающее движение магмы.

"Ледники, как правило, подавляют активность вулканов, расположенных под ними. Но по мере того, как ледники отступают из-за изменения климата, наши исследования показывают, что эти вулканы начинают извергаться чаще и более мощно", — заявил аспирант Пабло Морено Йегер из Висконсинского университета.

Пример из прошлого

Учёные проанализировали вулканическую активность в южной части Чили — шесть вулканов, включая ныне спящий Мочо-Чошуэнко. Они использовали метод аргонового датирования и минералогический анализ выбросов.

Результат: во время последнего ледникового периода (26 000-18 000 лет назад) лед подавлял извержения. Но когда Патагонский ледяной щит растаял, давление в подземном магматическом резервуаре выросло — и начались извержения.

Похожий сценарий уже наблюдали в Исландии. После таяния ледников 10 000 лет назад частота извержений там увеличилась в 30-50 раз.

Механика разрушения

Когда масса льда давит на земную кору, она буквально "запирает" вулканы. С исчезновением этой нагрузки магма и газы начинают расширяться, давление возрастает, и происходит извержение.

Особенно уязвимы районы с толстыми ледниковыми щитами и активной геологией — как Антарктида.

"Ключевым условием для повышения взрывоопасности является наличие очень толстого ледникового покрова над магматическим очагом, а спусковым крючком становится момент, когда эти ледники начинают отступать", — отметил Морено Йегер.

Последствия: больше газа — больше жары

Хотя в краткосрочной перспективе вулканы могут вызвать охлаждение (из-за сульфатных аэрозолей, отражающих солнечный свет), долгосрочный эффект может быть обратным.

При множественных извержениях в атмосферу попадает огромное количество парниковых газов, и это может ускорить глобальное потепление.

"Таяние ледников провоцирует извержения, а извержения, в свою очередь, могут способствовать дальнейшему потеплению и таянию", — добавил Морено Йегер.

Это замкнутый круг, где природа сама подливает масла в огонь планетарных процессов.

Уточнения

Отступление ледников (современная дегляциация) — явление таяния и деградации ледников, изучаемое с середины XIX века. Уменьшение площади ледников по всему миру влияет на наличие стабильных источников пресной воды, существование горных экосистем, использование окружающих территорий человеком и, в долгосрочной перспективе, уровень воды в океанах.



Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.

