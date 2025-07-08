Как астронавты обходятся без душа: 5 удивительных фактов о гигиене в космосе

Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме

2:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Жить в космосе — значит отказаться от привычных земных удобств. Даже такой банальный процесс, как душ, превращается в инженерную задачу. На Международной космической станции нет душевых кабин, как мы привыкли, — вместо этого астронавты используют специальные влажные салфетки и безводные шампуни. Вода — на вес золота, и её экономят максимально.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос, космонавт

Душ как эксперимент

До запуска станции "Скайлэб" в 1973 году инженеры NASA попытались реализовать настоящий душ. Внутри герметичной кабины воздух всасывался, а струи воды собирались, чтобы не разлетаться по модулю.

Астронавту приходилось фиксировать тело ремнями, а мыться приходилось по частям — процесс занимал до двух часов. В итоге от идеи отказались из-за сложности, энергозатрат и времени.

Интересно, что на российской станции "Мир" в 1990 году в модуле "Квант-2" установили душевую установку, напоминавшую сауну. Но и она вскоре была демонтирована — слишком много проблем с водой, электричеством и обслуживанием.

"Очищающий безводный шампунь подойдёт. Не принимайте слишком много ванн…"

Сегодня на МКС всё просто: 10-20 минут с салфетками и — готово. Этого хватает для поддержания гигиены в условиях невесомости.

А как спят в космосе?

Сон в невесомости — тоже вызов. Кровати не нужны: астронавты закрепляются в спальных мешках в специальных нишах — в модулях "Хармони", "Звезда", "Колумбус", "Наука". Когда экипаж большой, используют и складские модули, и даже японский "Кибо".

Из-за отсутствия гравитации тело принимает позу, близкую к эмбриональной. Чтобы руки не "плавали", их обычно фиксируют. На МКС постоянно чередуются свет и тьма — станция делает полный оборот вокруг Земли за 90 минут, так что используется повязка на глаза.

"Каждые несколько минут мигает, что немного сбивает с толку, но вы привыкаете к этому."

Есть и неожиданный эффект: из-за космических лучей астронавты даже с закрытыми глазами видят вспышки — это церенковское излучение. Особенно часто оно наблюдалось у участников программы "Аполлон".

Земные радости после невесомости

После возвращения домой многие астронавты первым делом идут… нет, бегут — в душ или в бассейн. Так сделал, например, астронавт NASA Скотт Келли: он просто бросился в воду, не снимая скафандра.

Такой простой ритуал, как купание, на Земле кажется естественным, а в космосе — настоящей роскошью.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года). МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость создания станции составляет более 150 миллиардов долларов.

