Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инъекции молодости могут обернуться дряблостью и перекошенной улыбкой — но только в одном случае
Лера Кудрявцева в шоке: как Петербург стал настоящим водным миром в неожиданное время
Эта тренировка с 300 повторениями одной гири прокачает вашу грудь, спину и ноги
С 2025 года в России признаются украинские акты на жильё в четырёх регионах
Мёд и лимон усиливают эффект чая из корня имбиря
Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года
Использование яичной скорлупы для удобрения роз
Трогание со второй передачи снижает риск пробуксовки и износа
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве

Как астронавты обходятся без душа: 5 удивительных фактов о гигиене в космосе

Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
2:52
Наука

Жить в космосе — значит отказаться от привычных земных удобств. Даже такой банальный процесс, как душ, превращается в инженерную задачу. На Международной космической станции нет душевых кабин, как мы привыкли, — вместо этого астронавты используют специальные влажные салфетки и безводные шампуни. Вода — на вес золота, и её экономят максимально.

Космос, космонавт
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос, космонавт

Душ как эксперимент

До запуска станции "Скайлэб" в 1973 году инженеры NASA попытались реализовать настоящий душ. Внутри герметичной кабины воздух всасывался, а струи воды собирались, чтобы не разлетаться по модулю.

Астронавту приходилось фиксировать тело ремнями, а мыться приходилось по частям — процесс занимал до двух часов. В итоге от идеи отказались из-за сложности, энергозатрат и времени.

Интересно, что на российской станции "Мир" в 1990 году в модуле "Квант-2" установили душевую установку, напоминавшую сауну. Но и она вскоре была демонтирована — слишком много проблем с водой, электричеством и обслуживанием.

"Очищающий безводный шампунь подойдёт. Не принимайте слишком много ванн…"

Сегодня на МКС всё просто: 10-20 минут с салфетками и — готово. Этого хватает для поддержания гигиены в условиях невесомости.

А как спят в космосе?

Сон в невесомости — тоже вызов. Кровати не нужны: астронавты закрепляются в спальных мешках в специальных нишах — в модулях "Хармони", "Звезда", "Колумбус", "Наука". Когда экипаж большой, используют и складские модули, и даже японский "Кибо".

Из-за отсутствия гравитации тело принимает позу, близкую к эмбриональной. Чтобы руки не "плавали", их обычно фиксируют. На МКС постоянно чередуются свет и тьма — станция делает полный оборот вокруг Земли за 90 минут, так что используется повязка на глаза.

"Каждые несколько минут мигает, что немного сбивает с толку, но вы привыкаете к этому."

Есть и неожиданный эффект: из-за космических лучей астронавты даже с закрытыми глазами видят вспышки — это церенковское излучение. Особенно часто оно наблюдалось у участников программы "Аполлон".

Земные радости после невесомости

После возвращения домой многие астронавты первым делом идут… нет, бегут — в душ или в бассейн. Так сделал, например, астронавт NASA Скотт Келли: он просто бросился в воду, не снимая скафандра.

Такой простой ритуал, как купание, на Земле кажется естественным, а в космосе — настоящей роскошью.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года). МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость создания станции составляет более 150 миллиардов долларов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели
Авто
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона
DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.