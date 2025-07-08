Перовскитные панели в жилетах: технология, которая делает жару менее ощутимой

В Осаке (Япония) летняя температура близка к 38 градусам по Цельсию, и работники Expo 2025 спасаются от жары с помощью солнечных жилетов.
Эти жилеты, разработанные компанией Toyoda Gosei в сотрудничестве со стартапом Enecoat Technologies и производителем текстиля Seiren, оснащены ультратонкими солнечными панелями, которые весят менее четырёх граммов — легче, чем лист бумаги. Они питают нагрудные вентиляторы, которые охлаждают пользователей.
Солнечные панели сделаны из перовскитов, кристаллов, которые имеют одинаковую структуру, и отличаются от традиционных кремниевых панелей. Перовскитные солнечные элементы легче, дешевле в производстве и могут поглощать более широкий спектр света, включая видимый и ближний инфракрасный. Их можно заряжать даже в тени или при плохой погоде.
Эффективность солнечной плёнки Enecoat в лабораторных условиях составила 21,2%, и сейчас её тестируют на выставке. Команда собирает данные о том, как устройство реагирует на различные климатические условия и производительность мобильного аккумулятора, к которому оно подключено. Полная зарядка занимает от 5 до 10 часов.
Этот проект считается первой в мире инициативой по интеграции перовскитных солнечных элементов в носимые устройства. Перовскиты, которые можно найти в природе или создать в лаборатории, впервые были использованы в солнечных батареях в 2009 году. Они уже достигли эффективности более 26% в лабораторных условиях, что сопоставимо с кремниевыми панелями.
По словам экспертов, одно из главных преимуществ перовскитов — это способность вырабатывать энергию даже при слабом освещении, пишет CNN.
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