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Перовскитные панели в жилетах: технология, которая делает жару менее ощутимой

Солнечные жилеты спасают работников от жары: инновационная технология охлаждения
1:58
Наука

В Осаке (Япония) летняя температура близка к 38 градусам по Цельсию, и работники Expo 2025 спасаются от жары с помощью солнечных жилетов.

Жара
Фото: rawpixel.com is licensed under CC0 1.0 DEED
Жара

Эти жилеты, разработанные компанией Toyoda Gosei в сотрудничестве со стартапом Enecoat Technologies и производителем текстиля Seiren, оснащены ультратонкими солнечными панелями, которые весят менее четырёх граммов — легче, чем лист бумаги. Они питают нагрудные вентиляторы, которые охлаждают пользователей.

Солнечные панели сделаны из перовскитов, кристаллов, которые имеют одинаковую структуру, и отличаются от традиционных кремниевых панелей. Перовскитные солнечные элементы легче, дешевле в производстве и могут поглощать более широкий спектр света, включая видимый и ближний инфракрасный. Их можно заряжать даже в тени или при плохой погоде.

Эффективность солнечной плёнки Enecoat в лабораторных условиях составила 21,2%, и сейчас её тестируют на выставке. Команда собирает данные о том, как устройство реагирует на различные климатические условия и производительность мобильного аккумулятора, к которому оно подключено. Полная зарядка занимает от 5 до 10 часов.

Этот проект считается первой в мире инициативой по интеграции перовскитных солнечных элементов в носимые устройства. Перовскиты, которые можно найти в природе или создать в лаборатории, впервые были использованы в солнечных батареях в 2009 году. Они уже достигли эффективности более 26% в лабораторных условиях, что сопоставимо с кремниевыми панелями.

По словам экспертов, одно из главных преимуществ перовскитов — это способность вырабатывать энергию даже при слабом освещении, пишет CNN.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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