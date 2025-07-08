Легендарные Золотые ворота: Венера пройдёт через них скоро

Венера приближается к Золотым воротам: даты и время наблюдения

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

На этой неделе Венера пройдет через так называемые Золотые ворота эклиптики, хотя происхождение этого названия остается загадкой.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Золотые ворота представляют собой два звездных скопления в созвездии Тельца — Гиды и Плеяды, которые расположены по обе стороны от эклиптики, плоскости Солнечной системы, по которой движутся Солнце, Луна и планеты. Созвездия, через которые проходит эклиптика, известны как зодиакальные созвездия.

В 3:30 утра по британскому летнему времени 8 июля 2025 года Венера приблизится к "воротам". В следующие дни яркая планета будет двигаться по невидимой линии между двумя скоплениями, а 12 и 13 июля пройдет через верхнюю часть звездного скопления Гиады, находясь всего в 3 градусах от звезды Альдебаран.

Венера будет ярко светиться белым на утреннем небе, контрастируя с кроваво-красным светом Альдебарана. Это явление также будет хорошо видно из Южного полушария, пишет The Guardian.

Уточнения

Современное более точное определение эклиптики — сечение небесной сферы плоскостью орбиты обращения вокруг Солнца барицентра системы Земля — Луна. Все известные планеты Солнечной системы и большинство других тел в ней движутся вблизи плоскости эклиптики в том же направлении, что и Земля. Созвездия, лежащие в плоскости эклиптики, называются зодиакальными созвездиями.

