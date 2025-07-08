Создание половых клеток в пробирке: как это изменит будущее

Лаборатория с секретом: прорыв в создании искусственных половых клеток

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор Кацухико Хаяси из Университета Осаки, известный первопроходец в генетике, считает, что ученым осталось всего несколько лет до создания жизнеспособных половых клеток человека в лаборатории. Это достижение может открыть новые горизонты в области репродукции.

Фото: https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сперматозоиды

В интервью The Guardian Хаяси рассказал о прогрессе в преобразовании клеток кожи или крови взрослых людей в яйцеклетки и сперматозоиды, известном как гаметогенез in vitro (IVG). Он прогнозирует, что его лаборатория достигнет этой цели через семь лет. Среди других лидеров в этой области — команда из Киотского университета и стартап Conception Biosciences, поддерживаемый Сэмом Альтманом.

Если внутриматочная инсеминация окажется безопасной, это позволит людям, независимо от фертильности и возраста, иметь биологических детей. Хаяси отметил, что они получают много запросов от пациентов с проблемами фертильности, и многие готовы приехать в Японию за помощью.

Мэтт Крисилофф, генеральный директор Conception, добавил, что такая технология может значительно увеличить репродуктивный возраст женщин и помочь в борьбе с сокращением численности населения.

На конференции ESHRE Хаяси поделился успехами своей команды, включая создание примитивных сперматозоидов мышей в лабораторных органоидах яичек и яичников. Процесс IVG начинается с перепрограммирования клеток в стволовые клетки, которые затем превращаются в половые клетки.

В своих экспериментах команда смогла вырастить сперматоциты в искусственных яичках, но клетки погибли. Хаяси надеется, что улучшенные органоиды позволят вырастить зрелые сперматозоиды. Он считает, что жизнеспособная человеческая сперма может быть создана через семь лет, хотя создание спермы из женских клеток будет более сложной задачей.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

