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90% устриц исчезли: кислотность океана угрожает индустрии морепродуктов

Кислотность океана растёт: как это угрожает индустрии морепродуктов
Наука

Около двух десятилетий назад устричные хозяйства на северо-западе Тихоокеанского региона столкнулись с необъяснимой массовой гибелью личинок устриц, поставив в затруднительное положение руководителей и угрожая благополучию прибыльной региональной индустрии.

Тихоокеанские устрицы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_oysters_01.jpg by David Monniaux, mod. by Peter Gugerell
Тихоокеанские устрицы

Потери доходили до 90% тихоокеанских устриц, являющихся краеугольным камнем отрасли. Предприятия, включая Taylor Shellfish Farms, ведущую ферму в стране, находящуюся в управлении пятого поколения семьи Тейлор, оказались на грани краха.

Причиной стало повышение кислотности океана. 

Сегодня, когда уровень углекислого газа в морях продолжает расти, глобальная борьба с закислением океана становится все более актуальной. Недавние исследования показали, что Мировой океан в 2020 году превысил "планетарную границу", и предупреждают, что ситуация хуже, чем предполагалось. По мнению ученых, ухудшение условий может привести к значительному сокращению подходящих мест обитания для важных кальцифицирующих видов, таких как коралловые рифы и двустворчатые моллюски.

"Мы наблюдаем очень резкое увеличение темпов закисления", — отметил доктор Ричард Фили, океанограф-химик из Национального управления океанических и атмосферных исследований в Сиэтле, изучающий эту проблему с момента ее возникновения. — За последние полвека темпы изменений значительно превысили показатели предыдущих двух столетий. Ожидается, что эта тенденция ускорится по мере увеличения выбросов углекислого газа в атмосферу".

Уточнения

У́стрицы (лат. Ostreidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков, включающее около 50 видов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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