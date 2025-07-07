Практически все живые существа умеют считать, уверены ученые

Биологи ответили, могут ли звери считать, понимают ли они математику? Ответ всех удивил.
Так, почти все живое на Земле имеет представление о числах, хотя ту математику, что изучают дети в школах, придумали люди.
Например, лягушки устраивают математические дуэли. Один самец издает протяжный стон, который заканчивается особым звуком. Другой должен воспроизвести этот звук в ответ. Звуков может быть несколько, много — соперник обязан повторить именно столько, сколько услышал.
Львы, взвешивая, драться с чужаками или бежать, считают рыки. Лев рычит, в ответ ему рычат все противники. И если рыков три, можно биться, а если десять, убегают.
Вороны считают до четырех примерно так же, как это делаем мы. Пауки знают, сколько мух в паутине, пишет KP. RU.
Оказалось, у зверей есть "математическое чувство", и оно работает немного не так, как у нас.
Например, им проще понять, что 8 больше 2, чем что 3 больше 2. То есть они понимают разницу между "много" и "мало", если разбег между числами велик.
А вот обезьяны считают примерно как люди.
Обезья́ны — группа млекопитающих из отряда приматов.
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