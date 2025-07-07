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Мощная магнитная буря обрушится на Землю на этой неделе: вот что говорят эксперты

Неприятные вести от Солнца: на этой неделе будет бушевать мощная магнитная буря
1:09
Наука

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на этой неделе мощная магнитная буря обрушится на нашу планету, но и в выходные (12, 13 июля) магнитное поле Земли еще не успокоится.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Люди даже могут увидеть полярные сияния, хотя в средней полосе и тем более севернее для этого еще светло.

"Долгосрочные прогнозы базируются на наблюдениях долгоживущих стабильных структур, таких как корональные дыры и потоки быстрого солнечного ветра", — отметил руководитель лаборатории Сергей Богачев.

По его словам, в середине предстоящей недели наша планета попадёт в зону влияния одной из дыр, и это главный фактор.

При этом солнце уже прошло пик своей активности еще летом 2024 года, но это его активность нельзя "выключить" по щелчку.

Геофизики даже заметили, что первые год-два после максимума таких явлений, как полярные сияния, становится больше. Весь цикл солнечной активности длится 11 лет, пишет KP. RU.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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