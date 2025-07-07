Осенью в России появится интерактивная карта шума — что она может предложить

Команда учащихся из Российского университета транспорта (РУТ) создала новаторский алгоритм для изучения шумового фона в городских условиях.
Система анализирует информацию, получаемую от сети сенсоров, и представляет ее графически в виде динамической карты, показывающей распределение шума в пространстве.
В основе разработки лежит искусственный интеллект. Он учитывает множество аспектов, влияющих на распространение звука в городе, включая плотность зданий и особенности ландшафта, пишет "Царьград".
Система распределяет шумы по 16 различным типам. Это дает возможность быстро находить источник сильных звуков, например, транспорт или массовые мероприятия.
Приложение полностью готово к использованию, а интерактивная карта станет доступна в сети этой осенью.
По словам руководителя проекта, студента РУТ Андрея Максимова, существующие карты шума имеют недостатки. Они или базируются на редких измерениях, быстро устаревающих, или используют теоретические модели, не всегда верно отражающие действительность. Разработчики стремятся к максимальной точности, позволяющей пользователям добавлять свои данные. Помимо этого, новая карта принимает во внимание рельеф местности и характеристики застройки.
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