140 тысяч нерок на нересте! Медведи места себе не находят на берегу Курильского озера

Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

С июля по сентябрь в Южно-Камчатском заказнике активно нерестится нерка. Массовый ход этой рыбы привлекает не только туристов, но и медведей, которые приходят ловить красную рыбу.

Фото: web.archive.org by lusika33, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Камчатский медведь

По данным Камчатского филиала ВНИРО, около 140 тысяч нерок-производителей уже зашли на нерест в Курильское озеро по реке Озерной из Охотского моря. На берегу заповедного водоема начали собираться медведи — как одиночные самцы, так и самки с медвежатами.

Государственный инспектор заповедника Лиана Варавская отметила, что лососи пока не "переоделись" в ярко-красные брачные наряды, и медведи ловят нерку-серебрянку у берега. Наблюдать за ними всегда интересно, и инспекторы радуются их успехам.

Курильское озеро — одно из немногих мест, где медведи могут спокойно ловить рыбу в нажировочный период, не обращая внимания на наблюдателей. Научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко подчеркнул, что камчатские медведи находятся в более выгодном положении по сравнению с сородичами из других регионов России, так как практически во всех реках Камчатки нерестятся лососи.

Важно отметить, что в период нереста тихоокеанских лососей на заповедных территориях действует особый режим охраны, пишет Fishnews.

Уточнения

Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения.



