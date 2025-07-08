Шлак, который раньше считали бесполезным, теперь может изменить стройиндустрию

В Челябинске раскрыли тайну заводских отходов: новый способ полностью перерабатывать шлак

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Многолетние свалки медеплавильных шлаков могут уйти в прошлое — благодаря уникальной разработке учёных из Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Исследователи нашли способ превращать их в полезные строительные материалы и металлическую продукцию. Причём технология полностью безотходная — перерабатывается весь объём шлаков на 100%.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Разливочная машина

В чём суть изобретения

"Мы изучили проблему накопления токсичных отходов — актуальную для всех индустриальных стран — и предложили решение, которое позволяет перерабатывать медеплавильные шлаки полностью", — рассказал Павел Гамов, заведующий кафедрой пирометаллургических и литейных технологий ЮУрГУ.

В этих шлаках содержится 35-40% оксида железа. Раньше его считали бесполезным, но теперь удалось извлекать железо и использовать его в металлургии. Это лишь первый этап.

Минеральная вата из остатков

Около половины шлака после извлечения железа всё ещё остаётся. Но и это — не мусор. Из остатка делают минеральную вату — востребованный теплоизоляционный материал. Как это работает:

Шлак разогревается до жидкого состояния.

Затем он подаётся на быстро вращающийся диск.

Образующиеся капли разлетаются и превращаются в тонкие волокна.

На выходе получается материал, схожий по составу с природным базальтом.

Почему это важно

Главная ценность технологии — в комплексном подходе: и металл, и стройматериалы — из одного отхода. Причём всё это можно реализовать на действующих заводах — разработка легко интегрируется в существующие производственные цепочки.

По словам Гамова, лабораторные испытания уже подтвердили эффективность технологии. Её аналогов пока нет ни в России, ни в мире.

Уточнения

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω - добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.

