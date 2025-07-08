Россия создаёт свои сервисы для учёных и студентов — зачем это нужно

Что делать, если привычные цифровые инструменты больше недоступны? Ответ на этот вопрос сегодня ищет российское правительство. Из-за ухода зарубежных компаний в ключевых отраслях — науке и образовании — освободилось цифровое пространство, которое срочно нужно заполнять своими решениями. И этот процесс уже начался.
"На протяжении нескольких лет в сфере науки и образования активно использовались иностранные программные продукты. Однако сейчас многие зарубежные компании ушли с российского рынка и прекратили обслуживание своих решений", — напомнил премьер-министр Михаил Мишустин.
В этой связи, по его словам, особенно важно нарастить выпуск отечественных цифровых услуг, программ и платформ. Причём делать это не просто для отчётности, а с расчётом на реальное применение в критически важных направлениях.
Правительство делает ставку на масштабную цифровую трансформацию науки и вузов. По словам премьера, это стратегический курс на повышение эффективности фундаментальных исследований, а также расширение возможностей учебных заведений — прежде всего за счёт современных технологий и аналитики больших данных.
Один из ярких примеров — внедрение "Суперсервиса" на портале Госуслуг. Он уже позволяет поступать в ВУЗы онлайн: абитуриенты подают документы, отслеживают статус заявления и даже получают электронный студенческий билет — всё, не выходя из дома.
"По поручению президента мы обновили дорожную карту на ближайшие шесть лет", — рассказал Мишустин.
В неё вошли доработки госинформсистем, собирающих результаты всех отечественных научных исследований и НИОКР. Теперь компании смогут напрямую обращаться к этим данным, выбирать решения для внедрения и не тратить ресурсы на дублирование.
Федеральная система научной аттестации перейдёт на реестровую модель. Это значит, что обращения — например, на признание учёной степени, полученной за рубежом, или за жилищными сертификатами — можно будет подавать онлайн и получать результат в виде электронного документа.
Также через портал можно будет направить заявление на налоговые льготы для НИОКР. Это ещё один шаг к тому, чтобы сделать госуслуги не обузой, а помощником для науки и бизнеса.
"Будем и дальше делать всё необходимое для технологического развития ключевых отраслей страны и достижения национальных целей", — подчеркнул премьер.
Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.
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