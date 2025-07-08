Россия создаёт свои сервисы для учёных и студентов — зачем это нужно

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2:48
Наука

Что делать, если привычные цифровые инструменты больше недоступны? Ответ на этот вопрос сегодня ищет российское правительство. Из-за ухода зарубежных компаний в ключевых отраслях — науке и образовании — освободилось цифровое пространство, которое срочно нужно заполнять своими решениями. И этот процесс уже начался.

Лаборатория
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория

Импортозамещение в действии

"На протяжении нескольких лет в сфере науки и образования активно использовались иностранные программные продукты. Однако сейчас многие зарубежные компании ушли с российского рынка и прекратили обслуживание своих решений", — напомнил премьер-министр Михаил Мишустин.

В этой связи, по его словам, особенно важно нарастить выпуск отечественных цифровых услуг, программ и платформ. Причём делать это не просто для отчётности, а с расчётом на реальное применение в критически важных направлениях.

Фундаментальные изменения

Правительство делает ставку на масштабную цифровую трансформацию науки и вузов. По словам премьера, это стратегический курс на повышение эффективности фундаментальных исследований, а также расширение возможностей учебных заведений — прежде всего за счёт современных технологий и аналитики больших данных.

Суперсервис на Госуслугах

Один из ярких примеров — внедрение "Суперсервиса" на портале Госуслуг. Он уже позволяет поступать в ВУЗы онлайн: абитуриенты подают документы, отслеживают статус заявления и даже получают электронный студенческий билет — всё, не выходя из дома.

Новая "дорожная карта"

"По поручению президента мы обновили дорожную карту на ближайшие шесть лет", — рассказал Мишустин.

В неё вошли доработки госинформсистем, собирающих результаты всех отечественных научных исследований и НИОКР. Теперь компании смогут напрямую обращаться к этим данным, выбирать решения для внедрения и не тратить ресурсы на дублирование.

Электронные документы вместо бумажных

Федеральная система научной аттестации перейдёт на реестровую модель. Это значит, что обращения — например, на признание учёной степени, полученной за рубежом, или за жилищными сертификатами — можно будет подавать онлайн и получать результат в виде электронного документа.

Упрощение доступа к господдержке

Также через портал можно будет направить заявление на налоговые льготы для НИОКР. Это ещё один шаг к тому, чтобы сделать госуслуги не обузой, а помощником для науки и бизнеса.

"Будем и дальше делать всё необходимое для технологического развития ключевых отраслей страны и достижения национальных целей", — подчеркнул премьер.

Уточнения

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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