Каким навыкам учат игры — и как это работает вне экрана

Учёные из Томска доказали перенос игровых навыков в реальную жизнь

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Считаете, что киберспорт — это просто "стрелялки" и "клики по экрану"? Тогда вы удивитесь: учёные доказали, что профессиональные игроки развивают навыки, полезные и в повседневной жизни. Причём не абстрактные, а вполне измеримые — от реакции до когнитивной гибкости.

Фото: wikimapia by BobAnderson34, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ игрок

Что именно проверяли

Исследование провели сотрудники сразу трёх томских вузов — ТГУ, ТПУ и ТУСУР — при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". В нём приняли участие 20 молодых мужчин от 18 до 25 лет, каждый с разным опытом в киберспорте. Для чистоты эксперимента использовали две дисциплины — в разных игровых жанрах.

Каждому участнику предстояло пройти серию тестов, чтобы измерить:

Скорость и устойчивость реакции.

Уровень концентрации.

Способность управлять потоками информации.

Нервную выносливость.

Координацию движений.

Стрессоустойчивость.

Что удалось выяснить

"Эмоциональное состояние, внимание, восприятие, скорость принятия решений, мелкая моторика — всё это формируется в процессе киберспортивных тренировок и переносится в физическую реальность. Особенно у игроков с большим стажем", — рассказывает руководитель проекта Илья Демешкин.

Например, опытные игроки демонстрируют более высокий уровень фокусировки. В играх за секунды нужно принять десятки решений, и такая нагрузка тренирует мозг лучше, чем кажется.

Есть ли ограничения

Да, и учёные их тоже назвали. Трансфер цифровых навыков в реальную жизнь возможен, только если контексты максимально схожи. Например, эмоциональная регуляция или внимание — переносятся хорошо. А вот физические ощущения и взаимодействие с объектами остаются в цифровой среде и требуют особых методик для переноса.

Почему это важно

Россия стала первой страной в мире, официально признавшей киберспорт спортивной дисциплиной. И с 2014 года 7 июля здесь отмечают День киберспорта. Новое исследование может стать поводом взглянуть на виртуальные соревнования по-новому — как на тренировку навыков, полезных в жизни.

Уточнения

Ки́берспо́рт (также известен как "компью́терный спорт" или "электро́нный спорт", англ. esports) — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр.

