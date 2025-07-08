Каким навыкам учат игры — и как это работает вне экрана

Считаете, что киберспорт — это просто "стрелялки" и "клики по экрану"? Тогда вы удивитесь: учёные доказали, что профессиональные игроки развивают навыки, полезные и в повседневной жизни. Причём не абстрактные, а вполне измеримые — от реакции до когнитивной гибкости.
Исследование провели сотрудники сразу трёх томских вузов — ТГУ, ТПУ и ТУСУР — при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". В нём приняли участие 20 молодых мужчин от 18 до 25 лет, каждый с разным опытом в киберспорте. Для чистоты эксперимента использовали две дисциплины — в разных игровых жанрах.
Каждому участнику предстояло пройти серию тестов, чтобы измерить:
"Эмоциональное состояние, внимание, восприятие, скорость принятия решений, мелкая моторика — всё это формируется в процессе киберспортивных тренировок и переносится в физическую реальность. Особенно у игроков с большим стажем", — рассказывает руководитель проекта Илья Демешкин.
Например, опытные игроки демонстрируют более высокий уровень фокусировки. В играх за секунды нужно принять десятки решений, и такая нагрузка тренирует мозг лучше, чем кажется.
Да, и учёные их тоже назвали. Трансфер цифровых навыков в реальную жизнь возможен, только если контексты максимально схожи. Например, эмоциональная регуляция или внимание — переносятся хорошо. А вот физические ощущения и взаимодействие с объектами остаются в цифровой среде и требуют особых методик для переноса.
Россия стала первой страной в мире, официально признавшей киберспорт спортивной дисциплиной. И с 2014 года 7 июля здесь отмечают День киберспорта. Новое исследование может стать поводом взглянуть на виртуальные соревнования по-новому — как на тренировку навыков, полезных в жизни.
Ки́берспо́рт (также известен как "компью́терный спорт" или "электро́нный спорт", англ. esports) — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр.
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