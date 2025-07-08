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Виртуальные пейзажи и мурашки по телу — в чём секрет этой терапии

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Что если обычные техники расслабления стали бы в разы эффективнее, просто благодаря визуализации? Российские специалисты нашли ответ — и он впечатляет.

VR тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
VR тренировка

В Сеченовском университете создали VR-приложение, которое помогает бороться с депрессией, тревожностью и психосоматическими расстройствами. Это не просто видео в очках — это полноценный терапевтический инструмент с индивидуальными сценариями.

Как это работает

Надев VR-гарнитуру, пациент оказывается в виртуальной среде — будь то живописный пейзаж или уютная комната. В кадре появляется человек и начинает выполнять упражнения.

При дыхательной практике, например, наглядно показывается, как поднимается и опускается грудная клетка. А во время мышечной релаксации подсвечиваются конкретные мышцы, которые следует напрягать и расслаблять.

"Пациент видит фигуру человека и визуальные подсказки: при дыхании — движение грудной клетки, при релаксации — подсветку нужных мышц", — пояснил доцент Сеченовского университета Дмитрий Петелин.

Почему это важно

По словам директора Института клинической медицины им. Склифосовского Беатрисы Волель, такое погружение делает пациента активным участником процесса. Это усиливает эффект техник в сравнении с привычным прослушиванием инструкций психолога.

"Эффективность техник возрастает по сравнению с обычным выполнением тех же упражнений, когда человек просто слушает инструкции", — отмечает Волель.

Что дальше

Первая методика уже успешно протестирована. В ближайшем будущем разработчики планируют добавить новые сценарии и расширить возможности приложения.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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