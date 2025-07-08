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Диагноз в одном выдохе — технология, которая опережает время

В Новосибирске создали сенсор для выявления астмы и болезней сердца
Наука

Можно ли определить астму или сердечные заболевания… просто по дыханию человека? Российские учёные уверены — да, и доказали это на практике.

Больные лёгкие
Фото: cdc.gov by [email protected], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больные лёгкие

Исследователи из Новосибирска разработали уникальный биосенсор на основе биомассы цианобактерий — тех самых, которые обычно выращивают для производства биодобавок. Эта разработка может буквально "понюхать" выдыхаемый воздух и уловить молекулы, указывающие на болезни сердца, лёгких и даже диабет.

Что делает технологию особенной

Ключевой элемент сенсора — высушенная биомасса Arthrospira platensis. Она может взаимодействовать с молекулами в воздухе, а результат этого контакта — ощутимое изменение электрического сопротивления материала. Такие скачки сопротивления отражают физиологическое состояние организма и указывают на возможные патологии.

Например, сенсор улавливает даже малейшие изменения в концентрации перекиси водорода — вещества, связанного с нарушениями работы сердца.

  • Почему именно цианобактерии.
  • Экологичны и безопасны.
  • Доступны в производстве.
  • Просты в выращивании — как в лабораториях, так и на промышленных площадках

"Полученные результаты позволят создать многофункциональные системы мониторинга состояния людей с нарушениями дыхания, сердечно-сосудистой системы и диабетом", — сообщается в релизе Российского научного фонда.

Биомасса + сенсоры = технологии будущего

Кроме диагностики, разработка обладает ещё одной важной особенностью. Нанесённые на подложку из углеродных волокон с полимерным покрытием, бактериальные плёнки чувствительны к механическим колебаниям. А это уже шаг к созданию:

  • Медицинских датчиков для отслеживания остановки дыхания.
  • Сенсорных систем управления приборами.

Научную группу возглавила Ирина Антонова, ведущий научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН. Её команда сделала шаг к будущему, где болезни будут диагностироваться без анализов и уколов — просто по выдоху.

Уточнения

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα - "тяжёлое дыхание, одышка", лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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