Земля начала ускоряться: что за таинственные силы крутят планету быстрее

Впервые за десятилетия учёные задумались: не пора ли… вычитать високосную секунду?
С 1972 года человечество добавляет к шкале UTC "високосные секунды", чтобы синхронизировать атомное время с вращением Земли. Обычно это делается потому, что планета замедляется. Но теперь всё иначе: Земля вдруг начала вращаться быстрее, и это удивило даже исследователей.
"Сейчас впервые возник вопрос: не пора ли вычесть високосную секунду, а не добавить. Вероятнее всего, за ускорение отвечает ядро Земли", — говорит профессор Леонид Зотов из МИЭМ НИУ ВШЭ.
Традиционно считалось, что вращение замедляется из-за взаимодействия с Луной, дрейфа материков, таяния льдов. Поэтому за 50 лет было добавлено 27 секунд. Но в последние годы произошёл перелом — сутки стали короче, и это не объясняется обычными природными циклами.
Некоторые учёные предположили, что причина — в деятельности человека: строительство плотин, перераспределение воды, глобальное потепление. Но Зотов настроен скептически:
"Да, таяние ледников или обмеление Каспия могут влиять на скорость вращения. Но масштаб этих процессов недостаточен, чтобы вызвать столь резкое ускорение".
Основная гипотеза — сложные процессы внутри планеты. В частности, движение ядра, которое может влиять на вращение поверхности. Эти процессы активно изучаются сейсмологами и моделируются на суперкомпьютерах, но полной картины пока нет.
"Мы видим, что ускорение слишком велико, чтобы его объяснили только поверхностные явления. Это говорит о том, что в глубинах Земли происходит нечто важное", — подчёркивает профессор.
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