Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянкам посоветовали отказаться от синтетических тканей в поездках на юг
Минпромторг готовит требование о применении российских деталей в автосборке
Сибирский тигр признан крупнейшей дикой кошкой на планете
Ученые из Китая выяснили: силовые тренировки перед кардио ускоряют похудение
Исследование Кларк и Лил: эмоции от музыки усиливают разные типы воспоминаний
Белые рамы кажутся чужеродными? Вот что стоит сделать с откосами, чтобы интерьер заиграл теплом
Кто отвечает за затянувшийся конфликт? Трамп поделился мнением об отношениях с Путиным
Фитнес-инструкторы рассказали, как организм реагирует на анаэробную нагрузку
Денег у всех лишних нет: Лазарева** заявила о бедности российских эмигрантов

Земля начала ускоряться: что за таинственные силы крутят планету быстрее

Земля ускоряется: возможная причина — движение ядра планеты
1:57
Наука

Впервые за десятилетия учёные задумались: не пора ли… вычитать високосную секунду?

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

С 1972 года человечество добавляет к шкале UTC "високосные секунды", чтобы синхронизировать атомное время с вращением Земли. Обычно это делается потому, что планета замедляется. Но теперь всё иначе: Земля вдруг начала вращаться быстрее, и это удивило даже исследователей.

"Сейчас впервые возник вопрос: не пора ли вычесть високосную секунду, а не добавить. Вероятнее всего, за ускорение отвечает ядро Земли", — говорит профессор Леонид Зотов из МИЭМ НИУ ВШЭ.

Что же происходит с Землёй

Традиционно считалось, что вращение замедляется из-за взаимодействия с Луной, дрейфа материков, таяния льдов. Поэтому за 50 лет было добавлено 27 секунд. Но в последние годы произошёл перелом — сутки стали короче, и это не объясняется обычными природными циклами.

Некоторые учёные предположили, что причина — в деятельности человека: строительство плотин, перераспределение воды, глобальное потепление. Но Зотов настроен скептически:

"Да, таяние ледников или обмеление Каспия могут влиять на скорость вращения. Но масштаб этих процессов недостаточен, чтобы вызвать столь резкое ускорение".

Всё дело в ядре

Основная гипотеза — сложные процессы внутри планеты. В частности, движение ядра, которое может влиять на вращение поверхности. Эти процессы активно изучаются сейсмологами и моделируются на суперкомпьютерах, но полной картины пока нет.

"Мы видим, что ускорение слишком велико, чтобы его объяснили только поверхностные явления. Это говорит о том, что в глубинах Земли происходит нечто важное", — подчёркивает профессор.

Уточнения

Земля́ - третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину
Домашние животные
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Последние материалы
Минпромторг готовит требование о применении российских деталей в автосборке
Сибирский тигр признан крупнейшей дикой кошкой на планете
Ученые из Китая выяснили: силовые тренировки перед кардио ускоряют похудение
Исследование Кларк и Лил: эмоции от музыки усиливают разные типы воспоминаний
Земля ускоряется: возможная причина — движение ядра планеты
Белые рамы кажутся чужеродными? Вот что стоит сделать с откосами, чтобы интерьер заиграл теплом
Кто отвечает за затянувшийся конфликт? Трамп поделился мнением об отношениях с Путиным
Фитнес-инструкторы рассказали, как организм реагирует на анаэробную нагрузку
Денег у всех лишних нет: Лазарева** заявила о бедности российских эмигрантов
Не взлетели — деньги в трубу: авиакомпании понесли миллиардные убытки из-за отмены рейсов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.