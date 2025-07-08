Земля начала ускоряться: что за таинственные силы крутят планету быстрее

Земля ускоряется: возможная причина — движение ядра планеты

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые за десятилетия учёные задумались: не пора ли… вычитать високосную секунду?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

С 1972 года человечество добавляет к шкале UTC "високосные секунды", чтобы синхронизировать атомное время с вращением Земли. Обычно это делается потому, что планета замедляется. Но теперь всё иначе: Земля вдруг начала вращаться быстрее, и это удивило даже исследователей.

"Сейчас впервые возник вопрос: не пора ли вычесть високосную секунду, а не добавить. Вероятнее всего, за ускорение отвечает ядро Земли", — говорит профессор Леонид Зотов из МИЭМ НИУ ВШЭ.

Что же происходит с Землёй

Традиционно считалось, что вращение замедляется из-за взаимодействия с Луной, дрейфа материков, таяния льдов. Поэтому за 50 лет было добавлено 27 секунд. Но в последние годы произошёл перелом — сутки стали короче, и это не объясняется обычными природными циклами.

Некоторые учёные предположили, что причина — в деятельности человека: строительство плотин, перераспределение воды, глобальное потепление. Но Зотов настроен скептически:

"Да, таяние ледников или обмеление Каспия могут влиять на скорость вращения. Но масштаб этих процессов недостаточен, чтобы вызвать столь резкое ускорение".

Всё дело в ядре

Основная гипотеза — сложные процессы внутри планеты. В частности, движение ядра, которое может влиять на вращение поверхности. Эти процессы активно изучаются сейсмологами и моделируются на суперкомпьютерах, но полной картины пока нет.

"Мы видим, что ускорение слишком велико, чтобы его объяснили только поверхностные явления. Это говорит о том, что в глубинах Земли происходит нечто важное", — подчёркивает профессор.

Уточнения

Земля́ - третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы.

