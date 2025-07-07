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Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
3:32
Наука

Каждое лето к побережью Чёрного моря устремляются тысячи туристов. Люди дышат морским воздухом, гуляют по набережным и любуются закатами — и вряд ли догадываются, что под этой идиллической картиной скрывается настоящая угроза.

Черное море
Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черное море

Чёрное море — не просто курорт, а уникальный природный феномен, который специалисты всё чаще называют "бомбой замедленного действия". Что же делает его таким пугающим?

Откуда взялся сероводород и чем он страшен

Всё дело в сероводороде — ядовитом газе, который скапливается на глубине моря. Его запах знаком многим по тухлым яйцам, но в Чёрном море его концентрация — рекордная: более 3 миллиардов тонн. Ни один другой водоём в мире не может похвастаться такой "начинкой".

Этот газ смертельно опасен. Уже при слабом воздействии сероводород может вызвать головокружение, тошноту и воспалительные процессы. А при высокой концентрации — человек теряет сознание, а затем и жизнь в течение 30 минут. Есть мнение, что именно сероводород в прошлом спровоцировал массовые вымирания на планете.

Море с двумя лицами: живой верх — мёртвое дно

Чёрное море уникально тем, что буквально делится на два слоя. Верхние 100-150 метров — обитаемы: здесь живут рыбы, водоросли, микроорганизмы. Но всё, что ниже, — безжизненно. Там нет ни света, ни кислорода — только анаэробные бактерии, которые и производят тот самый сероводород.

Эта граница — как пробка: она сдерживает ядовитый газ от выхода на поверхность. Но если она нарушится — произойти может что угодно.

Человеческий фактор: загрязнение и климат

Главную опасность создаёт не сама природа, а человек. В Чёрное море ежегодно сбрасываются тонны сточных вод, удобрений и промышленных отходов. Все эти вещества опускаются на дно и вступают в разложение — тем самым усиливая выработку сероводорода.

На фоне загрязнения усугубляется и климатическая ситуация: повышение температуры воды и стратификация делают верхний слой тоньше, а значит, хрупкая "пробка" сдерживает газ всё слабее.

Сценарии катастрофы: от вспышек до массового отравления

Может ли Чёрное море взорваться? Теоретически — да. Если одновременно вырвется большое количество сероводорода, может произойти вспышка, напоминающая метеоритную катастрофу.

А может быть и другой вариант — постепенное высвобождение газа. В таком случае появятся огромные территории, где невозможно будет дышать. Люди будут вынуждены покидать прибрежные регионы, а животные и растения — погибнут.

Кстати, в 1927 году на побережье Крыма уже был зафиксирован случай самовозгорания сероводорода после землетрясения. Тогда пострадали десятки человек.

Что делать: шаги к спасению

Главное — не бездействовать. Нужно:

  • Сократить загрязнение морской воды.

  • Ограничить сброс сточных вод.

  • Ввести контроль за сельхозхимией.

  • Усилить международное сотрудничество прибрежных стран.

Кроме того, важно, чтобы об этой угрозе знали. Чем больше людей будет осведомлено, тем выше шанс, что проблему не замолчат.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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