Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода

3:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждое лето к побережью Чёрного моря устремляются тысячи туристов. Люди дышат морским воздухом, гуляют по набережным и любуются закатами — и вряд ли догадываются, что под этой идиллической картиной скрывается настоящая угроза.

Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черное море

Чёрное море — не просто курорт, а уникальный природный феномен, который специалисты всё чаще называют "бомбой замедленного действия". Что же делает его таким пугающим?

Откуда взялся сероводород и чем он страшен

Всё дело в сероводороде — ядовитом газе, который скапливается на глубине моря. Его запах знаком многим по тухлым яйцам, но в Чёрном море его концентрация — рекордная: более 3 миллиардов тонн. Ни один другой водоём в мире не может похвастаться такой "начинкой".

Этот газ смертельно опасен. Уже при слабом воздействии сероводород может вызвать головокружение, тошноту и воспалительные процессы. А при высокой концентрации — человек теряет сознание, а затем и жизнь в течение 30 минут. Есть мнение, что именно сероводород в прошлом спровоцировал массовые вымирания на планете.

Море с двумя лицами: живой верх — мёртвое дно

Чёрное море уникально тем, что буквально делится на два слоя. Верхние 100-150 метров — обитаемы: здесь живут рыбы, водоросли, микроорганизмы. Но всё, что ниже, — безжизненно. Там нет ни света, ни кислорода — только анаэробные бактерии, которые и производят тот самый сероводород.

Эта граница — как пробка: она сдерживает ядовитый газ от выхода на поверхность. Но если она нарушится — произойти может что угодно.

Человеческий фактор: загрязнение и климат

Главную опасность создаёт не сама природа, а человек. В Чёрное море ежегодно сбрасываются тонны сточных вод, удобрений и промышленных отходов. Все эти вещества опускаются на дно и вступают в разложение — тем самым усиливая выработку сероводорода.

На фоне загрязнения усугубляется и климатическая ситуация: повышение температуры воды и стратификация делают верхний слой тоньше, а значит, хрупкая "пробка" сдерживает газ всё слабее.

Сценарии катастрофы: от вспышек до массового отравления

Может ли Чёрное море взорваться? Теоретически — да. Если одновременно вырвется большое количество сероводорода, может произойти вспышка, напоминающая метеоритную катастрофу.

А может быть и другой вариант — постепенное высвобождение газа. В таком случае появятся огромные территории, где невозможно будет дышать. Люди будут вынуждены покидать прибрежные регионы, а животные и растения — погибнут.

Кстати, в 1927 году на побережье Крыма уже был зафиксирован случай самовозгорания сероводорода после землетрясения. Тогда пострадали десятки человек.

Что делать: шаги к спасению

Главное — не бездействовать. Нужно:

Сократить загрязнение морской воды.

Ограничить сброс сточных вод.

Ввести контроль за сельхозхимией.

Усилить международное сотрудничество прибрежных стран.

Кроме того, важно, чтобы об этой угрозе знали. Чем больше людей будет осведомлено, тем выше шанс, что проблему не замолчат.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы (эти проливы зачастую называют Черноморскими проливами) — с Эгейским и Средиземным морями.

