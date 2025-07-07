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Смерч из плазмы крутится в пустоте — вот чем это обернётся для спутников и связи на Земле

Необычный выброс с Солнца уже меняет космос — почему Земля может оказаться следующей
Наука

Руководитель Центра измерения космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин объясняет читателям Pravda. Ru особенности новой солнечной активности. Солнце снова напомнило о себе — в открытый космос был выброшен гигантский сгусток плазмы длиной около миллиона километров. Астрономы сравнивают его с плазменным смерчем, крутящимся в пустоте. И пока никто не может точно сказать, куда он направляется. Но одно из направлений — Земля.

Выброс плазмы из солнечной короны
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Выброс плазмы из солнечной короны

Геомагнитная угроза? Возможно. Но необязательно

Руководитель Центра измерения космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин объясняет: если выброс действительно движется в сторону нашей планеты, он достигнет околоземного пространства через 3-4 дня. Это может вызвать возмущения в магнитном поле — именно они порождают токи, известные нам как геомагнитные бури.

"Мы ожидаем возмущение, прогнозируем его. Завтра активность будет от спокойной до слабо возмущённой", — уточняет Абунин.

Космос под ударом: кто пострадает первым

Но не всё так просто. Даже если земная поверхность не ощутит последствий напрямую, космос — совсем другое дело. Там последствия могут быть заметными.

"Плазма влияет на межпланетное пространство. Прежде всего — на траектории движения космических аппаратов. Из-за нагрева верхней атмосферы они начинают тормозить, и их траектории могут измениться. На поверхности Земли мы этого не замечаем", — добавляет специалист.

Будут ли постоянные бури

Нет. По словам учёного, одного выброса недостаточно для серии бурь. На геовозмущения влияет множество факторов, и текущий выброс — лишь один из них.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.
 

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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