Культурное значение находки: неандертальцы — не дикари

Неандертальцы использовали огонь для извлечения жира — находка в Ноймарк-Норд

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

На юге Германии, у озера Ноймарк-Норд, археологи сделали находку, способную перевернуть представление о жизни неандертальцев. В земле обнаружено более 100 000 фрагментов костей не менее чем 172 животных. Но дело не в количестве — а в том, как они были обработаны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák Первыми модельерами были неандертальцы

Не охота ради еды, а технология ради выживания

Кости не просто сломаны. Они — буквально раздроблены, нагреты и, судя по всему, варились в примитивных "кастрюлях" из шкур и желудков животных. Всё ради одного — получения жира.

Костный жир в ледниковую эпоху был на вес золота: не портился, легко перевозился и давал энергию тогда, когда свежего мяса не было. И именно ради него неандертальцы организовали настоящую "жировую переработку" — методичную, целенаправленную, с использованием огня и орудий из кремня.

Это не случайность — это система

Учёные исключили вмешательство хищников или природные разрушения: такие ровные, мелкие фрагменты не могли появиться случайно. Единственными представителями рода Homo в Европе 125 000 лет назад были неандертальцы — и именно они, по всем признакам, стали первыми "жировыми технологами" человечества.

Для сравнения: ранее древнейшей находкой подобного типа считалась стоянка в Португалии возрастом 28 000 лет. Немецкая же "фабрика" старше почти в пять раз.

Неандертальцы — не дикари

Это открытие бьёт по старому образу неандертальца как грубого дикаря. Они не просто охотились — они готовились к трудностям, строили убежища, использовали красители и создавали инструменты. А теперь — ещё и хранили жир на зиму. Знания, организация, технология — всё это было задолго до появления Homo sapiens.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

