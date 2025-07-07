Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая причина старения кожи и суставов: сахар всему виной
Не надо пристраивать: Ольга Орлова резко ответила на вопросы о финансах сына
Кожа скатывается от солнцезащитного крема? 5 шагов к спасению
Тепло в сердце, а не в градусах: где Европа зимой становится уютнее, чем летом
Частная космическая компания SR Space: гендиректор раскрыл планы по инвестициям и IPO
Тонкости ухода за кабачками на дачном участке
В Греции мошенник продал несуществующих автомобилей на 250 тысяч евро
Научная группа подала патент на терапию для борьбы со старением
Зерно, мясо и субпродукты: названы ошибки при выборе корма для животных

Культурное значение находки: неандертальцы — не дикари

Неандертальцы использовали огонь для извлечения жира — находка в Ноймарк-Норд
2:36
Наука

На юге Германии, у озера Ноймарк-Норд, археологи сделали находку, способную перевернуть представление о жизни неандертальцев. В земле обнаружено более 100 000 фрагментов костей не менее чем 172 животных. Но дело не в количестве — а в том, как они были обработаны.

Первыми модельерами были неандертальцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák
Первыми модельерами были неандертальцы

Не охота ради еды, а технология ради выживания

Кости не просто сломаны. Они — буквально раздроблены, нагреты и, судя по всему, варились в примитивных "кастрюлях" из шкур и желудков животных. Всё ради одного — получения жира.

Костный жир в ледниковую эпоху был на вес золота: не портился, легко перевозился и давал энергию тогда, когда свежего мяса не было. И именно ради него неандертальцы организовали настоящую "жировую переработку" — методичную, целенаправленную, с использованием огня и орудий из кремня.

Это не случайность — это система

Учёные исключили вмешательство хищников или природные разрушения: такие ровные, мелкие фрагменты не могли появиться случайно. Единственными представителями рода Homo в Европе 125 000 лет назад были неандертальцы — и именно они, по всем признакам, стали первыми "жировыми технологами" человечества.

Для сравнения: ранее древнейшей находкой подобного типа считалась стоянка в Португалии возрастом 28 000 лет. Немецкая же "фабрика" старше почти в пять раз.

Неандертальцы — не дикари

Это открытие бьёт по старому образу неандертальца как грубого дикаря. Они не просто охотились — они готовились к трудностям, строили убежища, использовали красители и создавали инструменты. А теперь — ещё и хранили жир на зиму. Знания, организация, технология — всё это было задолго до появления Homo sapiens.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке
Финансы
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Windows 11 угрожает пользователям: брандмауэр требует внимания, но почему?
Как продлить цветение орхидей: простые советы
Инвестиции BlackRock на Украине: фальшивые надежды не сбылись
На помощь к людям: почему медведи приходят к мусорным бакам в Усть-Илимске
Маршрут по винтажным лавкам России: зачем покупать хлам в аэропорту, когда есть винтаж на рынках
Наши дружные куколки: Виторган показал дочерей после скандала с няней
Неандертальцы использовали огонь для извлечения жира — находка в Ноймарк-Норд
6 способов избавиться от храпа: от правильного положения до медицинских решений
Малозаметные усы на лапах кошек выполняют важную навигационную роль
Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.