Укол против старения звучит как фантастика: но у мышей он уже работает

Научная группа подала патент на терапию для борьбы со старением

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые генная терапия не просто замедлила старение, а реально повернула его вспять. Международная группа исследователей под руководством профессора Мигеля Чильона добилась впечатляющего результата: жизнь лабораторных мышей увеличилась на 15-20%, а их умственные и физические показатели — резко улучшились.

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Белок, который перезапускает тело

В центре эксперимента — белок Клото. Точнее, его секретируемая форма — s-KL. Он запускает регенерацию, укрепляет иммунитет мозга и поддерживает здоровье нейронов, особенно в гиппокампе — отделе, отвечающем за память.

В процессе старения организм теряет прочность: кости становятся хрупкими, мышцы слабеют, память ухудшается, внимание рассеивается. Клото действует как "омолаживающий сигнал": возвращает плотность костям, силу мышцам, а мозгу — ясность и энергию.

Как это сделали

Учёные внедрили ген Клото в организм мышей при помощи вирусных векторов — безопасных носителей, которые доставляли материал либо внутривенно, либо напрямую в мозг. Такой метод обеспечил устойчивое и длительное воздействие. В результате мыши становились физически крепче, лучше ориентировались в пространстве и быстрее запоминали.

Будущее без старости — уже не фантастика

В планах — создать лекарственную форму на основе s-KL. Однако есть сложности: нужно преодолеть такие барьеры, как гематоэнцефалический — он не даёт многим веществам проникнуть в мозг. Но если решение будет найдено, это станет прорывом в медицине.

Исследователи уже подали три международных патента — на использование Клото для лечения когнитивных нарушений и укрепления костно-мышечной системы. Технология может стать основой будущей системы активного долголетия, где старение будет не приговором, а управляемым процессом.

Уточнения

Клото (англ Klotho) — трансмембранный белок, β-глюкуронидаза, регулирующий чувствительность организма к инсулину, взаимодействующий с несколькими рецепторами.

