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Тайный компонент вакцин под запретом: как США пересматривают своё отношение к вакцинации

США отказались от всеобщих COVID-прививок детям и беременным
2:53
Наука

Американская система иммунизации оказалась на перепутье. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший уволил весь состав Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) и заменил его восемью новыми членами. Среди них — те, кто ранее открыто сомневался в безопасности вакцин. Этот шаг уже называют самым резким пересмотром иммунизационной политики США за последние десятилетия.

Вакцинация
Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вакцинация

CDC отходит от прежней схемы вакцинации

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также изменил курс. Он больше не даёт универсальных рекомендаций по вакцинации от COVID-19 для детей и беременных. Теперь прививка — не обязанность, а решение, принимаемое совместно с лечащим врачом. Это сигнал к переходу на персонализированный подход в медицине, но готовы ли к нему пациенты и врачи?

Без ACIP — без привычных решений

Примечательно, что такие изменения CDC принял без участия ACIP — чего раньше не случалось. Это вызвало обеспокоенность у многих эпидемиологов: мол, исчезает важная система сдержек и противовесов в здравоохранении.

Под запретом — тимеросал

Обновлённый ACIP также отказался рекомендовать вакцины от гриппа с тимеросалом — консервантом, используемым для защиты многодозовых флаконов от бактерий. И хотя большинство гриппозных вакцин в США уже давно не содержат это вещество, решение вызвало бурное обсуждение. Всё потому, что тимеросал давно стал мишенью антипрививочного движения, несмотря на десятки исследований, не нашедших связи с аутизмом.

Мировой опыт не даёт поводов для паники

Тимеросал уже исключали из вакцин в Великобритании, но затем вернули. Европейские регуляторы в 2004 году подтвердили его безопасность. То есть в глобальной практике действует один важный принцип: научный консенсус — главный ориентир, а не слухи и страхи.

Что дальше

Несмотря на громкие заявления, в доступности вакцин ничего не изменится. Новые формулировки — это скорее смена риторики, чем отказ от самих программ иммунизации. Но ясно одно: иммунизационная политика США вступает в турбулентную фазу, и перемены только начинаются.

Уточнения

Ро́берт Фрэ́нсис Ке́ннеди-мла́дший (англ  Robert Francis Kennedy Jr.; род. 17 января 1954, Вашингтон) — американский юрист, политик и деятель антипрививочного движения; Министр здравоохранения и социальных служб США с 13 февраля 2025 года во втором кабинете Дональда Трампа.

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Тиомерсал широко известный в США как thimerosal, — ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства. Фармацевтическая корпорация Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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