Американская система иммунизации оказалась на перепутье. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший уволил весь состав Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) и заменил его восемью новыми членами. Среди них — те, кто ранее открыто сомневался в безопасности вакцин. Этот шаг уже называют самым резким пересмотром иммунизационной политики США за последние десятилетия.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также изменил курс. Он больше не даёт универсальных рекомендаций по вакцинации от COVID-19 для детей и беременных. Теперь прививка — не обязанность, а решение, принимаемое совместно с лечащим врачом. Это сигнал к переходу на персонализированный подход в медицине, но готовы ли к нему пациенты и врачи?
Примечательно, что такие изменения CDC принял без участия ACIP — чего раньше не случалось. Это вызвало обеспокоенность у многих эпидемиологов: мол, исчезает важная система сдержек и противовесов в здравоохранении.
Обновлённый ACIP также отказался рекомендовать вакцины от гриппа с тимеросалом — консервантом, используемым для защиты многодозовых флаконов от бактерий. И хотя большинство гриппозных вакцин в США уже давно не содержат это вещество, решение вызвало бурное обсуждение. Всё потому, что тимеросал давно стал мишенью антипрививочного движения, несмотря на десятки исследований, не нашедших связи с аутизмом.
Тимеросал уже исключали из вакцин в Великобритании, но затем вернули. Европейские регуляторы в 2004 году подтвердили его безопасность. То есть в глобальной практике действует один важный принцип: научный консенсус — главный ориентир, а не слухи и страхи.
Несмотря на громкие заявления, в доступности вакцин ничего не изменится. Новые формулировки — это скорее смена риторики, чем отказ от самих программ иммунизации. Но ясно одно: иммунизационная политика США вступает в турбулентную фазу, и перемены только начинаются.
Ро́берт Фрэ́нсис Ке́ннеди-мла́дший (англ Robert Francis Kennedy Jr.; род. 17 января 1954, Вашингтон) — американский юрист, политик и деятель антипрививочного движения; Министр здравоохранения и социальных служб США с 13 февраля 2025 года во втором кабинете Дональда Трампа.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.
Тиомерсал широко известный в США как thimerosal, — ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства. Фармацевтическая корпорация Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.