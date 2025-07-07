Скоро в Гренландии вырастет лес: там, где был лёд, начнётся новая — и пугающая — эпоха Земли

Гренландия тает в 17 раз быстрее нормы — отчёт WWA за июнь 2025

4:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока мир спорит о глобальном потеплении, Арктика молча рушится. Новый отчёт учёных показывает: Гренландия тает на глазах — и темпы этого процесса оказались намного выше всех прежних оценок. Сценарий, который считался редчайшим, теперь становится тревожной нормой.

Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лёд

Гренландия и Исландия — жертвы "вековой" жары

Исследование международной группы World Weather Attribution (WWA), опубликованное в июне 2025 года, фиксирует экстремальные погодные условия в Арктике. В мае температура в Исландии поднялась до значений, которые наблюдаются раз в сто лет. В 84% случаев станции зафиксировали абсолютные рекорды. Среднее превышение по сравнению с нормой 1991-2020 годов составило +13°C.

Но самое страшное случилось на соседнем острове — Гренландии. Там ледяной щит начал таять в 17 раз быстрее, чем это бывает обычно в весенне-летний период. Для экосистемы, приспособленной к холоду, это катастрофа.

Когда холодный климат больше не холодный

Гренландия — это не просто остров. Это фронт климатического кризиса. Покрытая на 80% ледником, она играет ключевую роль в регуляции уровня мирового океана. Но её инфраструктура и экосистемы были сформированы для холодного климата. Когда температура поднимается выше 25°C, как это было в мае, ледник реагирует немедленно.

"Такая жара — это не просто аномалия. Это тревожный сигнал. Она разрушает не только лёд, но и устойчивость целых сообществ", — подчеркивается в отчёте WWA.

Инфраструктура — под угрозой

Арктические территории, такие как Исландия и Гренландия, строились с расчётом на вечную мерзлоту. Тепловые волны угрожают:

Трубопроводам и системам водоснабжения — из-за оттаивания грунта они теряют устойчивость;

Дорогам и мостам — почва проседает, и конструкции рушатся;

Жилищам — нестабильный фундамент ведёт к трещинам и разрушению зданий.

Кроме того, увеличивается риск наводнений: тающие ледники формируют опасные водоёмы, которые могут прорываться лавинообразно.

Лёд исчезает — океан поднимается

Гренландия — крупнейший остров планеты, и объём её льда напрямую влияет на уровень мирового океана. Уже сейчас вклад гренландского таяния в глобальное повышение воды заметен. Если такие температуры, как в мае, повторятся хотя бы несколько раз в ближайшее десятилетие, последствия будут необратимыми:

Затопление прибрежных городов;

Потеря территорий в дельтах рек;

Массовое перемещение населения;

Давление на продовольственные ресурсы и сельское хозяйство.

Почему это — не исключение, а тенденция

В отчёте WWA подчёркивается: майская жара не была случайной. Это результат всё более нестабильного климата, вызванного накоплением парниковых газов. Даже самые устойчивые арктические регионы теперь не застрахованы от аномалий.

Гренландия — это "лакмусовая бумажка" всей планеты. То, что происходит там, в замедленном темпе повторится и в других регионах.

Что говорят цифры

84% метеостанций в Исландии зафиксировали рекордные значения;

Среднее превышение температуры — +13°C;

Температура 15 мая в Исландии: более 26°C;

Темпы таяния льда в Гренландии — в 17 раз выше нормы;

Частота явления: раз в 100 лет (по прежним моделям), но теперь — возможно, чаще.

Арктика трещит — но слышим ли мы это

Наряду с климатическими последствиями, учёные напоминают: разрушение арктической стабильности скажется на погоде в Европе, Азии и даже Северной Америке. Изменение воздушных потоков, ослабление струйных течений, нестабильность осадков — всё это уже наблюдается.

"Мы живём в эпоху, когда арктические события уже не ограничиваются севером. Они влияют на глобальные цепочки: от торговли до урожайности", — отмечают эксперты WWA.

Что дальше

Без радикального сокращения выбросов и пересмотра климатической политики подобные явления станут всё более частыми. А значит — последствия для прибрежных регионов, островных государств и экосистем будут необратимыми.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.

