Человечество не готово: новый континент запустит вымирание, которого не видела история

Учёные спрогнозировали формирование суперконтинента через 250 млн лет

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Представьте себе мир, где жара убивает быстрее, чем болезни, а океанские бризы исчезают с лица планеты. Такой сценарий не фантастика, а вполне реальная картина будущего, смоделированная учёными с помощью суперкомпьютера.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Планета в ловушке: суперконтинент вернётся

Исследование, проведённое в Бристольском университете, предсказывает формирование нового суперконтинента — Пангеи Ультима — примерно через 250 миллионов лет. Этот массив земли, образующийся в районе экватора, кардинально изменит климат и может сделать Землю практически непригодной для жизни млекопитающих.

Суперконтиненты — не новость в геологической истории. Земная кора движется, и тектонические плиты периодически соединяются в гигантские участки суши. Это происходило как минимум трижды, и Пангее Ультима предстоит стать четвёртым актом этой планетарной пьесы. Однако на этот раз сценарий будет особенно мрачным.

Тройной удар: почему на Пангее будет не выжить

Согласно расчётам, три ключевых фактора сделают Пангее Ультима смертельно опасной:

Географическая изоляция от океанов: внутренние регионы суперконтинента будут находиться слишком далеко от морей, лишаясь их способности охлаждать воздух. Температура в этих областях достигнет невообразимых высот, превращая их в каменные пустыни.

Рост вулканической активности: столкновение плит вызовет массовые извержения. В атмосферу попадёт огромное количество углекислого газа, что усилит парниковый эффект.

Увеличение яркости Солнца: по оценкам, светило станет примерно на 2,5% ярче. Это подстегнёт и без того растущее потепление.

Пределы выживания: почему млекопитающие не справятся

Большинство млекопитающих, включая человека, регулируют температуру тела через потоотделение или учащённое дыхание. Но в жарком и влажном климате пот просто не испаряется. Это приводит к перегреву и смерти.

По моделям, до 92% всей поверхности Земли станут непригодными для жизни млекопитающих. Только узкие зоны у побережий или на полюсах могут временно служить убежищем. Но и это лишь отсрочка.

По словам климатолога доктора Александра Фарнсворта, над человечеством нависает "тройная угроза".

"Температуры свыше 50°C, удушающая влажность и массивные вулканические выбросы — всё это одновременно создаёт условия, несовместимые с выживанием млекопитающих", — говорит климатолог.

Спасение возможно

Хотя Пангее Ультима ещё только предстоит появиться, учёные уже сейчас размышляют, каким образом виды могут адаптироваться. Среди возможных путей:

Биологические изменения — например, утолщённая кожа, новые формы тела, усовершенствованные механизмы терморегуляции.

Технологические решения — строительство подземных мегаполисов с контролируемым климатом.

Поведенческие сдвиги — переход к ночному образу жизни, как у пустынных животных.

Однако все эти решения пока остаются теоретическими, и ни одно не гарантирует долгосрочного выживания.

История повторяется

Если оглянуться назад, можно увидеть зловещие параллели. В конце триасового периода, около 200 миллионов лет назад, формирование суперконтинента также сопровождалось масштабным вымиранием: исчезло примерно 76% видов. Причины были схожи — резкие климатические перемены и вулканическая активность.

Мы уже на этом пути

Несмотря на то, что Pangaea Ultima — это вопрос сотен миллионов лет, предпосылки для её появления формируются уже сегодня. Тектонические сдвиги продолжаются. Выбросы парниковых газов, как и изменение климата, происходят на наших глазах. В этом смысле, Пангее Ультима — не только футуристическая угроза, но и метафора текущего кризиса.

И всё же — у нас есть время

Срок в 250 миллионов лет даёт человечеству шанс. Наука, технологии и эволюция могут изменить траекторию нашего будущего. Но для этого нужно уже сейчас серьёзно относиться к климатическим угрозам и геологическим процессам, которые кажутся нам далекими.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

