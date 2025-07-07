Человечество не готово: новый континент запустит вымирание, которого не видела история

Представьте себе мир, где жара убивает быстрее, чем болезни, а океанские бризы исчезают с лица планеты. Такой сценарий не фантастика, а вполне реальная картина будущего, смоделированная учёными с помощью суперкомпьютера.
Исследование, проведённое в Бристольском университете, предсказывает формирование нового суперконтинента — Пангеи Ультима — примерно через 250 миллионов лет. Этот массив земли, образующийся в районе экватора, кардинально изменит климат и может сделать Землю практически непригодной для жизни млекопитающих.
Суперконтиненты — не новость в геологической истории. Земная кора движется, и тектонические плиты периодически соединяются в гигантские участки суши. Это происходило как минимум трижды, и Пангее Ультима предстоит стать четвёртым актом этой планетарной пьесы. Однако на этот раз сценарий будет особенно мрачным.
Согласно расчётам, три ключевых фактора сделают Пангее Ультима смертельно опасной:
Географическая изоляция от океанов: внутренние регионы суперконтинента будут находиться слишком далеко от морей, лишаясь их способности охлаждать воздух. Температура в этих областях достигнет невообразимых высот, превращая их в каменные пустыни.
Рост вулканической активности: столкновение плит вызовет массовые извержения. В атмосферу попадёт огромное количество углекислого газа, что усилит парниковый эффект.
Увеличение яркости Солнца: по оценкам, светило станет примерно на 2,5% ярче. Это подстегнёт и без того растущее потепление.
Большинство млекопитающих, включая человека, регулируют температуру тела через потоотделение или учащённое дыхание. Но в жарком и влажном климате пот просто не испаряется. Это приводит к перегреву и смерти.
По моделям, до 92% всей поверхности Земли станут непригодными для жизни млекопитающих. Только узкие зоны у побережий или на полюсах могут временно служить убежищем. Но и это лишь отсрочка.
По словам климатолога доктора Александра Фарнсворта, над человечеством нависает "тройная угроза".
"Температуры свыше 50°C, удушающая влажность и массивные вулканические выбросы — всё это одновременно создаёт условия, несовместимые с выживанием млекопитающих", — говорит климатолог.
Хотя Пангее Ультима ещё только предстоит появиться, учёные уже сейчас размышляют, каким образом виды могут адаптироваться. Среди возможных путей:
Биологические изменения — например, утолщённая кожа, новые формы тела, усовершенствованные механизмы терморегуляции.
Технологические решения — строительство подземных мегаполисов с контролируемым климатом.
Поведенческие сдвиги — переход к ночному образу жизни, как у пустынных животных.
Однако все эти решения пока остаются теоретическими, и ни одно не гарантирует долгосрочного выживания.
Если оглянуться назад, можно увидеть зловещие параллели. В конце триасового периода, около 200 миллионов лет назад, формирование суперконтинента также сопровождалось масштабным вымиранием: исчезло примерно 76% видов. Причины были схожи — резкие климатические перемены и вулканическая активность.
Несмотря на то, что Pangaea Ultima — это вопрос сотен миллионов лет, предпосылки для её появления формируются уже сегодня. Тектонические сдвиги продолжаются. Выбросы парниковых газов, как и изменение климата, происходят на наших глазах. В этом смысле, Пангее Ультима — не только футуристическая угроза, но и метафора текущего кризиса.
Срок в 250 миллионов лет даёт человечеству шанс. Наука, технологии и эволюция могут изменить траекторию нашего будущего. Но для этого нужно уже сейчас серьёзно относиться к климатическим угрозам и геологическим процессам, которые кажутся нам далекими.
Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.