Осадки уходят на север: что это значит для южных регионов

Подземные воды и климат: как сдвиг осадков повлияет на ресурсы

Двадцать тысячелетий назад картина распределения осадков на Земле существенно отличалась от современной.

Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ засуха

Зоны обильных дождей и снегопадов располагались в других местах. Исследователи допускают возможность возвращения к подобной ситуации.

Во время последнего ледникового периода юго-западные регионы США страдали от засухи, в то время как Тихоокеанский Северо-Запад был хорошо увлажнен. Похолодание и таяние ледников привели к сдвигу климатических зон к северу, что повлекло за собой изменение в распределении осадков и объемах подземных вод.

Результаты исследования, представленные в журнале Science Advances, демонстрируют, что состояние подземных водных ресурсов в различных частях США напрямую зависело от климатических условий. В прошлом обилие осадков обеспечивало пополнение запасов воды на севере, а южные территории испытывали дефицит влаги. Подобный сценарий может повториться, если текущая тенденция изменения климата сохранится.

Прогнозы климатических моделей указывают на то, что к концу столетия юго-запад США станет еще более засушливым, в то время как на северо-западе установится влажная погода. Ученые изучили изменения уровня грунтовых вод за период с 20 до 11 тысяч лет назад, чтобы понять, как подземные воды реагируют на масштабные и продолжительные климатические изменения.

Подземные воды играют ключевую роль в обеспечении населения и сельского хозяйства водой, особенно в засушливых регионах. Однако, если осадки продолжат смещаться к северу, потребуется пересмотр стратегий водоснабжения в южных штатах. Накопленные в прошлом запасы подземных вод могут смягчить последствия, хотя их объемы ограничены.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.



