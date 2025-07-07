От депрессии до теплового удара: как жара влияет на психику и организм человека

Жара и агрессия: как температура влияет на поведение животных и людей

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые давно заметили, что высокие температуры оказывают негативное влияние на поведение живых организмов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зной

Американские исследования, подтверждают, что у крыс при высокой температуре возрастает агрессия по отношению к сородичам.

В ходе эксперимента 16 пар самцов разделили поровну на две группы и подвергли воздействию электрического тока силой 2,5 мА. Первая группа получала удары с частотой 12 раз в минуту, а вторая – 20 раз. Процедуру повторяли трижды при разных температурных режимах: 4,4 °C, 21,1 °C и 37,7 °C. Оказалось, что агрессивность крыс зависела не от частоты ударов током, а от температуры окружающей среды. Чем выше была температура, тем более агрессивными становились животные.

Похожая тенденция наблюдается у собак, которые в жаркую погоду становятся злее, в том числе и по отношению к людям. Анализ статистических данных подтверждает это. Даже у рыб проявляется повышенная агрессивность в жару. Эксперимент показал, что нильская тиляпия (Oreochromis niloticus) проявляет большее стремление к доминированию при температуре воды 26 °C, чем при 14 °C.

Человеческий организм плохо переносит экстремальную жару. Механизмы самоохлаждения и потоотделение теряют эффективность при высокой температуре и влажности, что может привести к тепловому удару. Это чревато инвалидностью или даже смертью от полиорганной недостаточности, когда отказывают почки, сердце и мозг.

Расчеты показывают, что смертельной является температура 35 °C при 100% влажности воздуха. В таких условиях пот не выделяется, тело не охлаждается, и даже тренированный человек с достаточным запасом воды может погибнуть за несколько часов.

Помимо физического состояния, жара негативно сказывается на психическом здоровье. Депрессия, биполярное расстройство и шизофрения могут обостряться в жаркую погоду, согласно link.springer.

Уточнения

Полиорганная недостаточность (англ. multiple organ dysfunction syndrome, синдром полиорганной недостаточности, СПОН, ПОН) — тяжёлая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм.

