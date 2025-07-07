Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Элиста и Владикавказ против Южно-Сахалинска: где зарплаты ниже плинтуса
Виктор Сухоруков восстанавливается после операции на сердце: оптимизма на десятерых!
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Работа в кедах и вино на обед: страна, в которую потянутся цифровые кочевники
5 цветовых трендов для прихожей 2025 года, которые вас удивят
Мясо, которое сжигает жир: как обычный шашлык стал врагом калорий?
Почему цена на сахар разная? Ответ в ГОСТе
Что наносить, чтобы поры не были видны даже при макросъёмке?
Врач Ломова: спорт ускоряет регенерацию печени после алкоголя

От депрессии до теплового удара: как жара влияет на психику и организм человека

Жара и агрессия: как температура влияет на поведение животных и людей
2:18
Наука

Ученые давно заметили, что высокие температуры оказывают негативное влияние на поведение живых организмов.

Зной
Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зной

Американские исследования, подтверждают, что у крыс при высокой температуре возрастает агрессия по отношению к сородичам.

В ходе эксперимента 16 пар самцов разделили поровну на две группы и подвергли воздействию электрического тока силой 2,5 мА. Первая группа получала удары с частотой 12 раз в минуту, а вторая – 20 раз. Процедуру повторяли трижды при разных температурных режимах: 4,4 °C, 21,1 °C и 37,7 °C. Оказалось, что агрессивность крыс зависела не от частоты ударов током, а от температуры окружающей среды. Чем выше была температура, тем более агрессивными становились животные.

Похожая тенденция наблюдается у собак, которые в жаркую погоду становятся злее, в том числе и по отношению к людям. Анализ статистических данных подтверждает это. Даже у рыб проявляется повышенная агрессивность в жару. Эксперимент показал, что нильская тиляпия (Oreochromis niloticus) проявляет большее стремление к доминированию при температуре воды 26 °C, чем при 14 °C.

Человеческий организм плохо переносит экстремальную жару. Механизмы самоохлаждения и потоотделение теряют эффективность при высокой температуре и влажности, что может привести к тепловому удару. Это чревато инвалидностью или даже смертью от полиорганной недостаточности, когда отказывают почки, сердце и мозг.

Расчеты показывают, что смертельной является температура 35 °C при 100% влажности воздуха. В таких условиях пот не выделяется, тело не охлаждается, и даже тренированный человек с достаточным запасом воды может погибнуть за несколько часов.

Помимо физического состояния, жара негативно сказывается на психическом здоровье. Депрессия, биполярное расстройство и шизофрения могут обостряться в жаркую погоду, согласно  link.springer.

Уточнения

Полиорганная недостаточность (англ. multiple organ dysfunction syndrome, синдром полиорганной недостаточности, СПОН, ПОН) — тяжёлая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцам автомобилей с допуском АИ-92 напомнили о рисках использования АИ-95
Авто
Владельцам автомобилей с допуском АИ-92 напомнили о рисках использования АИ-95 Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Врач Ломова: спорт ускоряет регенерацию печени после алкоголя
Фильм Назад в будущее: что удалось угадать о нашей эпохе создателям картины
Секрет величайшего теннисного ритуала. Джокович этим раздражает своих соперников
Опасности молока: мужчина попал в больницу после чрезмерного употребления напитка
Как приготовить клубничные вареники, которые не развалятся
Сохраняем жизнь цветов в июле
Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования
Инженеры предупредили: нельзя глушить мотор с включённым кондиционером
Беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги
Почему возвращается вес после похудения — разбираем ключевые ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.