Как глобальное потепление открыло тайну древней рептилии

Тайна чилийского ледника: как погибла Фиона, ихтиозавр времён Гондваны

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Захороненный под чилийским ледником скелет ихтиозавра предоставляет ученым ценные сведения об этих вымерших животных и об эпохе, когда произошел раскол суперконтинента.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Глобально потепление

Фиона, 131-миллионолетняя окаменелость ихтиозавра, обнаруженная в 2022 году на чилийском ледниковом поле.

Приблизительно 131 миллион лет назад, беременная самка ихтиозавра, рептилия, внешне похожая на дельфина, обитала в морях на территории современного южного Чили. Ее гибель была связана с распадом Гондваны, древнего суперконтинента.

В результате отделения Южной Америки от Африки и Антарктиды образовался новый океанический бассейн, названный Рока-Вердес.

По словам Мэтью Малковски, профессора геологических наук Техасского университета, это открытие может пролить свет на ранние этапы формирования Южной Атлантики.

Геологические процессы, вызвавшие расхождение континентов, сопровождались вулканической активностью, землетрясениями и подводными оползнями.

Джудит Пардо-Перес, доцент Университета Магальянес в Чили, предполагает, что один из таких оползней мог заблокировать ихтиозавра в подводном каньоне и засыпать осадочными породами.

Захоронение этой 13-футовой (около 3 м) рептилии в отложениях обеспечило сохранность ее тела. Кости окаменели, а осадочные породы затвердели, превратившись в камень. Тектонические силы закрыли бассейн Рока-Вердес и подняли его.

В результате таяния льдов, вызванного глобальным потеплением, кости обнажились, и доктор Пардо-Перес обнаружила их в 2009 году. В 2022 году скелет был извлечен и доставлен вертолетом в музей в Пунта-Аренасе.

Окаменелость назвали Фионой из-за зеленоватого оттенка, который приобрел скелет из-за реакции клея с растительностью.

Внутри Фионы был обнаружен неродившийся детеныш длиной около 50 сантиметров. В ее грудной клетке находились остатки рыбьих костей, возможно, ее последней трапезы, пишет nytimes.

Уточнения

Ихтиоза́вры (лат. Ichthyosauria, от греч. ἰχθύς — рыба и σαῦρος — ящер, дословно — «рыбоящеры») — отряд вымерших морских пресмыкающихся из клады ихтиоптеригий, имевших форму, конвергентную рыбам и дельфинам.



